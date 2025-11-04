CyberMonday 2025: una reconocida cadena de supermercados ofrece electrodomésticos con 2x1 desde $21.000

Desde cuotas sin interés hasta descuentos y promociones únicas, un repaso por las ofertas de una multinacional en Argentina.

Electrodomésticos en oferta. Foto: Freepik

El CyberMonday 2025 se lleva a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre en Argentina. Sin embargo, una cadena de supermercados decidió estirar sus promociones hasta el 9 y ofrecer descuentos únicos a todos aquellos usuarios que deseen aprovechar el evento que cuenta con más de 900 empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Se trata de Carrefour, que participa oficialmente del CyberMonday, con promociones disponibles en hipermercados y en su web, y que potencia este evento con importantes ofertas de su Black Carrefour.

La cadena de supermercados Carrefour se suma al CyerMonday. Foto: Reuters

La multinacional francesa lanzó varias ofertas por el CyberMonday. Uno de los más atractivos es el 2x1 combinable en pequeños electrodomésticos, auriculares, freidoras de aire, parlantes, artículos de belleza y más.

Para acceder a los productos seleccionados con 2x1, solamente hay que ingresar en su tienda online. Una vez allí, los usuarios pueden elegir envío a domicilio o retiro en sucursal, de acuerdo al stock.

Algunas de las ofertas en Carrefour. Foto: Captura

De esta manera, los clientes de la cadena que puso en venta su negocio en Argentina podrán acceder a descuentos especiales online y también en todos los Hipermercados, Market y Express del país.

Las oportunidades que ofrece Carrefour para el CyberMonday

Además del 2x1 en pequeños electrodomésticos, auriculares y accesorios seleccionados; Carrefour ofrece más beneficios hasta el 9 de noviembre:

18 cuotas sin interés en productos seleccionados comprando en www.carrefour.com.ar, pagando con tarjetas del BNA.

Hasta 12 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago en TV, heladeras, lavarropas y aires acondicionados seleccionados.

Hasta 9 cuotas sin interés o hasta 20% en un pago en notebooks, celulares y torres de sonido seleccionados.

Además, hasta un 50% de descuento en productos seleccionados.

Además, la cadena destacó que para el AMBA se ofrecerán entregas en 24 horas para compras realizadas en la web y envío gratis en productos seleccionados de electro.

Por si fuera poco, gracias a la presencia federal, Carrefour será el único retail con más de 650 puntos de retiros propios en Argentina, por lo que los clientes podrán retirar sus compras según su conveniencia, en una gran variedad de sucursales próximas a sus domicilios.