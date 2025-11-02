Comprá seguro: los mejores consejos para evitar estafas virtuales en el CyberMonday 2025

Ante el aumento del comercio electrónico en Argentina, los ciberdelincuentes ven una oportunidad única para el robo. Las medidas a tener en cuenta.

CyberMonday 2025. Foto: Unsplash

El CyberMonday 2025 no solo representa una oportunidad para adquirir productos deseados con fuertes descuentos y promociones únicas; también es un escenario propicio para ciberdelincuentes, ya que el volumen de compras online se dispara y con él las estafas. Por eso resulta fundamental extremar las precauciones al comprar: verificar sitios, usar métodos de pago seguros y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

Durante tres días -del 3 al 5 de noviembre-, se espera un alto volumen de operaciones en plataformas de comercio electrónico, lo que también atrae a ciberdelincuentes que buscan aprovechar el contexto para engañar a los consumidores. Una de las formas más comunes de estafa es el phishing: los usuarios reciben correos, mensajes o enlaces falsos que imitan páginas legítimas.

CyberMonday 2025. Foto: Instagram @cybermondayarg

Para evitar caer en estas trampas, la recomendación es no abrir enlaces desconocidos ni descargar archivos adjuntos sospechosos. En su lugar, se debe ingresar directamente a los sitios oficiales de las marcas o tiendas para verificar la información de la promoción o del supuesto aviso recibido.

Verificar el remitente del correo es otra medida esencial: los atacantes suelen usar direcciones muy similares a las reales, con letras cambiadas o dominios falsos.

Si una persona sospecha haber sido víctima de fraude digital, lo primero que debe hacer es contactar al banco o entidad emisora de la tarjeta para reportar la operación y bloquear posibles movimientos. En casos más graves, como un secuestro de computadora o una estafa importante, se puede hacer la denuncia a la policía.

Los detalles del CyberMonday 2025 en Argentina

El CyberMonday 2025 tiene fecha confirmada: se realizará en la Argentina del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento promete tres días de fuertes descuentos y un movimiento clave para el consumo digital.

Más de 900 marcas confirmaron su participación, entre ellas Samsung, Frávega, LG, Philips, Movistar, Farmacity, Adidas, Yenny/El Ateneo y AlMundo. Las categorías más buscadas incluyen Electro y Tecno, Indumentaria y Calzado, Hogar y Deco, Viajes, Salud y Belleza.

CyberMonday 2025. Foto: Instagram @cybermondayarg

Este año habrá “MegaOfertas Bomba” con promociones por hora y una “Noche Bomba” con descuentos especiales desde las 20 hasta las 22. La edición también incorpora una sección llamada “Al Toque”, que permite personalizar el sitio según intereses, comparando precios y envíos en tiempo real.

Como novedad, la CACE presentó a Cybot, un asistente virtual que guía al usuario durante las compras. Además, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA auditará las ofertas para garantizar transparencia.