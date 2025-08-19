Cyber Monday 2025: cuándo será la fecha y cuáles serán los rubros que ofrecerán mayores descuentos y promociones

El evento que nació en 2012 y se convirtió en uno de los motores de ventas más fuertes del comercio electrónico. En 2024, el sitio oficial recibió millones de usuarios y las operaciones superaron los 80 mil millones de pesos.

Cyber Monday 2025. Foto: Freepik.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) confirmó que el Cyber Monday 2025 se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, despejando las dudas que habían surgido sobre la ansiada jornada de descuentos.

El evento que nació en 2012 y se convirtió en uno de los motores de ventas más fuertes del comercio electrónico, ofrecerá miles de promociones en rubros como: turismo, tecnología, supermercados, indumentaria y hogar.

Según adelantaron desde la organización, los compradores podrán acceder a rebajas de hasta el 50%, planes de financiación en cuotas y beneficios adicionales como envíos gratuitos o promociones bancarias especiales.

El Cyber Monday 2025 se celebrará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Foto: Freepik.

En Argentina, con cada edición, bate récords de ventas. Por ejemplo, en 2024, el sitio oficial recibió millones de usuarios y las operaciones superaron los 80 mil millones de pesos, reflejando la magnitud del evento en el mercado local.

Teniendo en cuenta este dato más reciente, para este año las expectativas son aún mayores: bancos y billeteras virtuales ya preparan promociones exclusivas para captar clientes y potenciar el consumo en los tres días de descuentos.

CyberMonday 2025: ¿Cuáles serían los rubros más buscados?

Según las estadísticas de años anteriores, las categorías más elegidas por los argentinos durante el Cyber Monday fueron las siguientes:

Tecnología y electrodomésticos: celulares, notebooks y televisores encabezan el ranking de compras. Indumentaria y calzado: las marcas deportivas suelen ser protagonistas de las búsquedas. Hogar y decoración: muebles, colchones y artículos de uso cotidiano figuran entre los más solicitados. Turismo: paquetes de viaje y asistencia al viajero con rebajas significativas ganan terreno cada edición. Supermercados y perfumería: combos y promociones cruzadas completan el listado de favoritos.

El Cyber Monday 2025 ofrecerá descuentos de hasta el 50%. Foto: Unsplash.

¿Cómo aprovechar los descuentos durante el CyberMonday?

La organización recomienda ingresar únicamente a la página oficial del evento desde las 00 horas del lunes 3 de noviembre, comparar previamente precios y usar medios de pago electrónicos que ofrezcan beneficios adicionales.

De esta manera, tras la confirmación de la ansiada fecha, los consumidores ya agendan en el calendario una cita clave para renovar productos, planificar viajes o adelantar compras de fin de año a precios más accesibles.