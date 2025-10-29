El Ejército Argentino se refuerza con la llegada de sus primeros 8×8 Stryker: cómo son y cuál es su importancia

Esta iniciativa representa un paso importante para la Fuerza, ya que implica incorporar material de combate versátil y moderno.

Un vehículo que puede transformar por completo al ejército. Foto: Ejército Argentino.

Tras la compra de 25 aviones caza F-16 a Dinamarca, con las que se equiparán a las Fuerzas Armadas -la adquisición representó una inversión de US$301 millones sin contar el equipamiento militar adquirido a los Estados Unidos-, el Ejército Argentino busca seguir incorporando material para convertirse en un referente militar en Sudamérica.

Persiguiendo este objetivo, el ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó la fecha de arribo de los primeros Vehículos de Combate Blindado a Rueda (VCBR) 8×8 Stryker. De esta manera, el país se prepara para recibir uno de los sistemas más relevantes dentro del actual plan de reequipamiento del ejército.

Los 8×8 Stryker representarán un salto cualitativo para el Ejército Argentino. Foto: Wikipedia.

En este contexto, existe la posibilidad de realizar una presentación conjunta de los dos hitos más importantes de la gestión: los cazas F-16 Fighting Falcon destinados a la Fuerza Aérea Argentina y los VCBR 8×8 Stryker M1126 del Ejército Argentino.

Por qué los Stryker 8×8 marcarán un antes y un después en el Ejército Argentino

La adquisición de los nuevos vehículos se enmarca en una estrategia más amplia y abarcativa que tiene como objetivo la transformación del instrumento militar terrestre para construir una Fuerza más moderna, interoperable y proyectable.

Así, la llegada del primer lote de vehículos blindados a rueda Stryker M1126 no es solo una renovación de equipamiento: marca el inicio de una nueva era para el Ejército Argentino. Con ellos, el país da el primer paso concreto hacia la conformación de una Brigada Blindada a Ruedas, pieza clave de la Fuerza de Despliegue Rápido.

Vehículos de Combate Blindado a Rueda (VCBR) 8×8 Stryker. Foto: Wikipedia.

Los Stryker estarán destinados a la X Brigada Mecanizada “Tte. Grl. Nicolás Levalle”, con base en Santa Rosa, La Pampa, que actualmente utiliza camiones Oshkosh 6×6 M1083A1P2. Estos vehículos servirán como soporte logístico durante la etapa inicial del proyecto.

Pero la verdadera importancia de los Stryker radica en el salto operativo que representan: mayor movilidad, mejor protección y una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier escenario, desde misiones de paz hasta operaciones de combate convencional.

Esta plataforma, en servicio con el Ejército de los Estados Unidos y otras fuerzas de la OTAN, se distingue por su tracción 8×8 y adaptabilidad a distintos entornos operacionales. Además, comparte componentes con los vehículos Oshkosh FMTV ya en uso por el Ejército Argentino, entre ellos el motor Caterpillar C7, lo que optimiza el mantenimiento y reduce los costos de sostenimiento.

El primer lote de cuatro unidades llegará a fines de noviembre, mientras que una segunda entrega completará las ocho unidades iniciales en el primer trimestre de 2026, consolidando un avance estratégico que transforma el modo en que las fuerzas argentinas se preparan para actuar dentro y fuera del país.

Las principales características del 8x8 Stryker

Uno de los aspectos más destacables del Stryker 8×8 es que está diseñado para ofrecer desplazamientos rápidos tanto por calle como por terreno difícil, lo que permite a las unidades desplegarse con agilidad y mantener ritmos operativos sostenidos. Su configuración sobre ruedas le da ventaja en operaciones de despliegue rápido y en largos desplazamientos estratégicos, combinando velocidad con una marcha relativamente cómoda para la tripulación y la tropa transportada.

En materia de protección, el Stryker incorpora un blindaje modular que brinda defensa contra armas ligeras, fragmentación y ciertos efectos de explosiones cercanas. Ese concepto modular permite adaptar y mejorar el nivel de protección según la misión o la amenaza, equilibrando la protección con la movilidad para no sacrificar la capacidad de maniobra en el campo de batalla.

El 8×8 Stryker goza de unas características impresionantes. Foto: Wikipedia.

La versatilidad táctica es otra de sus grandes virtudes: la plataforma fue concebida para cumplir múltiples roles —transporte de infantería, apoyo de fuego, reconocimiento, evacuación médica y otras misiones específicas— mediante módulos y configuraciones intercambiables. Esto hace que una misma familia de vehículos pueda cubrir diversas necesidades operativas, facilitando la logística y la integración en diferentes tipos de unidades y doctrinas.

Finalmente, y no menos importante, el Stryker es una plataforma probada en combate. Su empleo en operaciones reales permitió ajustar su doctrina de uso, sus sistemas y su mantenimiento, aportando experiencia práctica sobre sus capacidades y limitaciones. Además, su capacidad de transportar un equipo de tiradores con apoyo de fuego relevante lo convierte en una pieza clave para la proyección de fuerzas en misiones de despliegue expedito.