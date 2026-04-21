Aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de defensa nacional, el Gobierno argentino acelera las tratativas para la llegada de más aviones cazas F-16, luego de que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) reciba seis aeronaves de combate en diciembre de 2025 en el marco del acuerdo con Dinamarca, que contempla la entrega de 24 unidades hasta 2028.

En ese contexto y debido al avance en los entrenamientos, la idea es adelantar la entrega de otros seis F-16, los cuales se esperaban para finales de este año, aunque ahora podrían llegar antes.

Entrenamiento de los F-16. Video: X @FuerzaAerea_Arg

Es que tras los respectivos trabajos de mantenimiento y puesta a punto, la Real Fuerza Aérea de Dinamarca ya dispone de más de estos aviones para entregarlos también a Ucrania, pero a medida que se dilata el conflicto con Rusia, se acelera el acuerdo con la Argentina.

Los dos movimientos clave para acelerar la llegada de F-16

Sin embargo, se deben dar algunos movimientos clave para que se adelante la llegada de más aviones de combate. Por un lado está en la capacitación de los pilotos de la FAA, la cual avanza a buen ritmo, con vuelos de prueba realizados recientemente en la provincia de Córdoba.

Más allá de la disponibilidad de los aviones, la capacitación del personal argentino es un elemento determinante. Pilotos, técnicos y especialistas continúan avanzando en su formación, tanto en el país como en instalaciones específicas adaptadas para el F‑16.

En ese contexto, las tareas en el Área Material Río Cuarto y en la VI Brigada Aérea de Tandil muestran avances sostenidos, con infraestructura, simuladores y logística pensados para operar un sistema mucho más complejo que los cazas actualmente en servicio.

Aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Otro aspecto clave para recibir más F-16 es la mejora en la infraestructura. En la VI Brigada Aérea de Tandil, las obras para albergar a las nuevas aeronaves avanzan un ritmo sostenido. Recientemente, se inauguró el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 (CICMA), reforzando aún más la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Argentina.

El Gobierno trabaja además para asegurar que se asignen los recursos necesarios para recibir y mantener estos aviones de combate. Cabe recordar que la compra de los 24 F-16 a Dinamarca se realizó por un monto cercano a los 300 millones de dólares.

Más allá de los tiempos exactos, el solo hecho de que se evalúe ajustar el calendario refleja una voluntad política y militar clara: avanzar en la recuperación de capacidades estratégicas que el país no tenía desde hace décadas.