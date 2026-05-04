Nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas. Foto: Ejército Argentino.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, con el fin de avanzar en su reequipamiento y modernización.

Esta medida quedó publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026.

Esta iniciativa forma parte del “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentina” y está orientada a fortalecer las capacidades operativas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas. Foto: Ministerio de Defensa

¿Cómo se financia el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentina”?

A partir de allí, se definió un mecanismo de financiamiento con recursos provenientes de privatizaciones, concesiones y la venta de bienes estatales.

El Ministerio de Defensa recibirá el 10% de los ingresos generados por la venta, locación, concesión o transferencia de inmuebles del Estado nacional.

En ese sentido, cuando se trate de bienes que ya están bajo la órbita de Defensa, el porcentaje ascenderá al 70% de lo recaudado. Asimismo, otra fuente clave es el 10% de los fondos obtenidos mediante procesos de privatización de empresas públicas o participaciones estatales.

Este decreto aclara que los recursos mencionados no reemplazan los fondos previstos por el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que funcionarán como un complemento destinado para ampliar la inversión en el área.

El Gobierno argumenta que la medida responde a las limitaciones del actual esquema presupuestario, donde la mayor parte de los recursos se destina a gastos de personal y funcionamiento, lo que deja escaso margen para inversiones estratégicas.

Nuevo financiamiento para las Fuerzas Armadas. Foto: Ministerio de Defensa

El texto también refiere que esta decisión se toma en un contexto internacional desafiante, donde priman los conflictos geopolíticos y donde las tecnologías avanzadas, donde se incluye inteligencia artificial, también son cada vez más desarrolladas.

También se destaca la importancia de contar con Fuerzas Armadas modernas en un país con amplia extensión territorial y recursos estratégicos.

Finalmente, se establece que el Jefe del Estado Mayor Conjunto deberá presentar un informe con los requerimientos prioritarios de equipamiento, en un plazo de 90 días, lo que servirá de base para la asignación de los nuevos recursos.