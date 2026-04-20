El Ejército Argentino licita la compra de 400 camiones UNIMOG Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Ejército Argentino dio un nuevo paso en su proceso de modernización al lanzar una licitación pública nacional para la adquisición de 400 camiones tácticos 4x4 Mercedes-Benz Unimog U4000, una operación estratégica que busca fortalecer las capacidades de transporte y apoyo logístico de la fuerza terrestre. La inversión estimada para esta etapa asciende a 86,7 millones de dólares, según surge de la documentación oficial del proceso licitatorio.

Esta compra forma parte de un programa de reequipamiento de largo plazo orientado a reemplazar la flota histórica de camiones Unimog U416, vehículos que en muchos casos superan las cuatro décadas de servicio activo y presentan crecientes limitaciones operativas y logísticas.

Un plan integral para recuperar la capacidad de transporte táctico

De acuerdo con los pliegos publicados, la licitación no solo contempla la entrega de los 400 vehículos Unimog U4000, sino también un paquete integral de soporte que incluye:

Kits de herramientas especializadas de mantenimiento (niveles A, B, C y D)

Juegos de repuestos para servicios de primer nivel y piezas de baja rotación

Equipos de diagnóstico para el mantenimiento electrónico

Programas de capacitación para mecánicos y conductores militares

Incluye equipamiento asociado, repuestos y capacitación para su operación y mantenimiento. Foto: Zona Miliar

Este enfoque busca garantizar no solo la incorporación de nuevos camiones, sino también su operatividad sostenida en el tiempo, un aspecto clave para misiones logísticas, despliegues en zonas de difícil acceso y operaciones de apoyo en emergencias.

El Unimog U4000: un vehículo probado para entornos exigentes

El Mercedes-Benz Unimog U4000 es reconocido a nivel internacional como uno de los camiones tácticos más versátiles del mercado. Su configuración 4x4, elevada altura al suelo y capacidad de carga lo convierten en un vehículo apto para operar en terrenos complejos, desde zonas montañosas y selváticas hasta regiones con infraestructura limitada.

Estas características lo posicionan como un recurso clave no solo para tareas militares tradicionales, sino también para misiones de apoyo a la comunidad, como asistencia en catástrofes naturales, transporte de insumos o despliegues en áreas aisladas del país.

Una adquisición que se proyecta a 1.000 unidades

La licitación actual se enmarca en el proyecto registrado bajo el BAPIN 148.204, cuyo objetivo final es que el Ejército Argentino alcance una dotación total de 1.000 camiones Unimog U4000 en los próximos años. Las 400 unidades actualmente licitadas representan un tramo central de ese plan.

Cabe destacar que la fuerza ya avanzó en etapas previas. Durante 2025 se concretó la compra inicial de 48 unidades, a las que luego se sumaron 16 camiones adicionales, alcanzando un total de 64 vehículos. El valor unitario rondó los 170.000 dólares, manteniéndose estable entre ambas operaciones.

Primeras entregas y proyección operativa

En febrero de 2026 se realizó la recepción oficial del primer Unimog U4000 destinado al Ejército Argentino en las instalaciones de Daimler Benz, en la ciudad alemana de Wörth am Rhein. El acto marcó el inicio formal del proceso de entregas y anticipó la llegada progresiva de los vehículos al país para su distribución operativa.

Estarán destinados a reemplazar a la veterana e histórica flota de Unimog U416 Foto: @FAArgentinas

Una vez incorporados, estos camiones permitirán mejorar la movilidad, reducir costos de mantenimiento y elevar la disponibilidad operativa de las unidades logísticas, impactando de manera directa en la capacidad de despliegue de la fuerza en todo el territorio nacional.

Una señal clara de modernización militar

La licitación por los 400 Unimog U4000 se presenta como una de las inversiones más relevantes en logística terrestre de los últimos años, reflejando una decisión estratégica del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino para actualizar medios críticos y dejar atrás sistemas obsoletos.

Más allá del aspecto técnico, la operación envía una señal clara sobre la prioridad otorgada a la movilidad y el sostenimiento, dos pilares fundamentales para unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles y preparadas para escenarios exigentes del siglo XXI.