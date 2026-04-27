Ejército de Japón. Foto: Grok.

China elevó el tono de sus advertencias hacia Japón al denunciar lo que considera una “amenaza real” vinculada al avance del neomilitarismo en el país nipón.

Es que la creciente preocupación china quedó reflejada en las declaraciones del portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, a raíz de una serie de decisiones políticas y militares de Tokio.

¿Qué es el neomilitarismo y por qué desató la preocupación de China?

El concepto de neomilitarismo hace referencia a un resurgimiento de políticas y posturas que promueven el fortalecimiento del poder militar, muchas veces acompañado de una narrativa nacionalista y de seguridad más agresiva.

China teme por el avance del ejército japonés. Foto: Reuters.

Particularmente en el caso japonés, este término adquiere una carga histórica suprema, por su pasado ejercicio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el país protagonizó una expansión militar en Asia.

Para China, las señales recientes son preocupantes, como por ejemplo la participación oficial de fuerzas japonesas en ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y Filipinas, así como decisiones del gobierno japonés para flexibilizar los controles sobre la exportación de armamento.

A esto hay que sumarle gestos simbólicos, como las ofrendas en el santuario Yasukuni, un lugar asociado al pasado imperial japonés y a sus caídos en conflictos bélicos.

“Amenaza real”: los detalles de la dura advertencia de China sobre Japón

Guo Jiakun, durante una conferencia de prensa, fue contundente al afirmar que la “propagación desenfrenada y peligrosa del neomilitarismo” en Japón “ya es una realidad” y representa un riesgo concreto para la estabilidad regional.

Según este funcionario chino, las acciones evidencian que Tokio no ha reflexionado respecto de su pasado y estaría avanzando hacia una política de defensa más ofensiva.

En ese contexto, China sostiene que Japón intenta reconstruir su complejo militar-industrial y modificar su actual posicionamiento pacifista que data del final de la Segunda Guerra Mundial.

Por ello, el funcionario cuestiona iniciativas como el aumento del gasto militar, el despliegue de capacidades ofensivas y los intentos de revisar su Constitución.

Ejército de Japón. Foto: Unsplash.

También Pekín observa con recelo el acercamiento de Japón a la OTAN, interpretándolo como un intento de trasladar dinámicas de confrontación al Asia-Pacífico. China entiende que estas estrategias podrían desequilibrar la situación actual en la región.

Neomilitarismo en Japón: ¿qué significa este cambio para la seguridad mundial?

Por supuesto, este endurecimiento de la postura japonesa plantea interrogantes sobre la seguridad mundial. Si bien Tokio justifica sus decisiones en función de amenazas actuales y la necesidad de modernizar su defensa, China advierte que este giro podría desencadenar una escalada de tensiones en Asia.

Según Pekín, el riesgo estribaría en que se repitieran patrones históricos donde el fortalecimiento militar va acompañado de conflictos. Por ello, quiere actuar como un actor que prevenga esta situación, y advierte los movimientos japoneses como una potencial amenaza.

En este escenario, el debate sobre el neomilitarismo en Japón no solo refleja una disputa bilateral, sino también una pulseada más amplia sobre el orden internacional y el equilibrio estratégico en una de las regiones más sensibles del mundo.