Dura dos años y medio con un internado de lunes a viernes:

Escuela del Ejército Argentino. Foto: Noticias del Pararná.

El equipo de comunicación de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” de Chaco impulsa una campaña de difusión de su oferta académica, dirigida tanto a jóvenes civiles como a integrantes de la fuerza interesados en desarrollar una carrera profesional. Como plantean en el corazón de la escuela en cuestión, esta es una oportunidad concreta para “proyectar el futuro dentro de una carrera con disciplina y valores”, por lo que la institución ofrece 11 tecnicaturas universitarias militares con 24 orientaciones diferentes.

Las características del nuevo plan de estudios del Ejército Argentino

Las carreras tienen una duración de dos años y medio y se cursan bajo un régimen de internado de lunes a viernes, con salidas los fines de semana. Durante ese período, los estudiantes reciben una beca mensual y cuentan con cobertura integral brindada por la institución, que incluye alojamiento, alimentación, vestimenta y asistencia médica.

Escuela del Ejército Argentino. Foto: Noticias del Pararná.

Para ingresar, los postulantes deben contar con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 23 años

Ser solteros

Cumplir con parámetros físicos establecidos

Superar un proceso de selección que contempla evaluaciones médicas, físicas, intelectuales y psicotécnicas.

Las tecnicaturas cuentan con el aval académico de la Facultad de la Defensa Nacional La inscripción se realiza de manera online y permanecerá abierta hasta el 31 de octubre a través de los canales oficiales.

Desde el alumnado destacaron el valor de la experiencia formativa. La dragoneante Elba Elina Bonada Bustos señaló que su vocación nació tras su paso como soldado voluntaria y alentó especialmente a las mujeres a sumarse. Por su parte, el dragoneante Hernán Gabriel Peñaloza resaltó el impacto transformador de la formación.

Ambos coincidieron en que el reconocimiento como dragoneantes refleja el esfuerzo y desempeño integral. Desde la institución invitaron a informarse y formar parte de una propuesta que combina educación, valores y crecimiento personal.