PAMI: las prestaciones exclusivas para los Veteranos de Guerra de Malvinas y su grupo familiar
PAMI confirmó la cobertura integral y las prestaciones preferenciales para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar, priorizando su bienestar con atención médica exclusiva y de calidad. Cuáles son los beneficios exclusivos.
Se trata del “Programa Nacional de Atención al Veterano y Excombatiente de Guerra y su grupo familiar”, que repara una deuda histórica gracias a la extensión de la cobertura de salud en el caso del fallecimiento de un familiar. Esta medida alcanza a todo el grupo familiar, incluyendo los cónyuges y/o concubinos.
Beneficios exclusivos de PAMI para Veteranos de Guerra y su grupo familiar
El Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar fue creado en 2005 a través de la Resolución 191/05. Su objetivo es mejorar la cobertura médico-asistencial y social, así como impulsar actividades preventivas que aumenten la calidad de vida de los veteranos de Malvinas y sus familias.
La Resolución 393/DE amplió la red de prestadores, garantizando que puedan acceder a todos los niveles de atención en todo el país, sin importar su lugar de residencia. Entre los beneficios, se encuentran los siguientes:
- Prestaciones médicas y asistenciales.
- Cartilla médica exclusiva: acceso a prestadores según la zona de residencia.
- Credencial digital: permite realizar trámites y gestiones de manera más ágil.
- Atención prioritaria: número de atención preferencial en agencias.
- Consultas y tratamientos: incluye especialidades, diagnósticos y prácticas.
- Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada.
Programas especiales
- Programa Nacional Odontológico: cobertura completa en odontología, considerada la mejor del sistema de salud argentino para veteranos.
- Programa de Fortalecimiento de Veteranos: subsidios a centros de veteranos.
- Programa de Turismo: actividades recreativas y de esparcimiento.
- Cobertura al 100% en los medicamentos, incluidos tratamientos especiales.
- Medicamentos especiales: cobertura total para tratamientos complejos (ej. VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).
- Subsidio social por razones sociales: los veteranos no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder al 100% de cobertura en medicamentos, pero deben realizar el trámite.
Dada la sensibilidad y posibles cambios normativos en la cobertura de medicamentos, se recomienda consultar siempre la información actualizada en el sitio web oficial de PAMI o en la agencia más cercana.