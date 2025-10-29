PAMI: las prestaciones exclusivas para los Veteranos de Guerra de Malvinas y su grupo familiar

Cuáles son los beneficios exclusivos y quiénes son los que pueden ingresar a esta afiliación.

PAMI confirmó la cobertura integral y las prestaciones preferenciales para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar, priorizando su bienestar con atención médica exclusiva y de calidad. Cuáles son los beneficios exclusivos.

Se trata del “Programa Nacional de Atención al Veterano y Excombatiente de Guerra y su grupo familiar”, que repara una deuda histórica gracias a la extensión de la cobertura de salud en el caso del fallecimiento de un familiar. Esta medida alcanza a todo el grupo familiar, incluyendo los cónyuges y/o concubinos.

Beneficios exclusivos de PAMI para Veteranos de Guerra y su grupo familiar

El Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar fue creado en 2005 a través de la Resolución 191/05. Su objetivo es mejorar la cobertura médico-asistencial y social, así como impulsar actividades preventivas que aumenten la calidad de vida de los veteranos de Malvinas y sus familias.

La Resolución 393/DE amplió la red de prestadores, garantizando que puedan acceder a todos los niveles de atención en todo el país, sin importar su lugar de residencia. Entre los beneficios, se encuentran los siguientes:

Prestaciones médicas y asistenciales .

Cartilla médica exclusiva : acceso a prestadores según la zona de residencia.

Credencial digital : permite realizar trámites y gestiones de manera más ágil.

Atención prioritaria : número de atención preferencial en agencias.

Consultas y tratamientos : incluye especialidades, diagnósticos y prácticas.

Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada.

Programas especiales

Programa Nacional Odontológico : cobertura completa en odontología, considerada la mejor del sistema de salud argentino para veteranos.

Programa de Fortalecimiento de Veteranos : subsidios a centros de veteranos.

Programa de Turismo : actividades recreativas y de esparcimiento.

Cobertura al 100% en los medicamentos , incluidos tratamientos especiales.

Medicamentos especiales : cobertura total para tratamientos complejos (ej. VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).

Subsidio social por razones sociales: los veteranos no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder al 100% de cobertura en medicamentos, pero deben realizar el trámite.

Dada la sensibilidad y posibles cambios normativos en la cobertura de medicamentos, se recomienda consultar siempre la información actualizada en el sitio web oficial de PAMI o en la agencia más cercana.