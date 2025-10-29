PAMI: las prestaciones exclusivas para los Veteranos de Guerra de Malvinas y su grupo familiar

Cuáles son los beneficios exclusivos y quiénes son los que pueden ingresar a esta afiliación.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de octubre de 2025, 16:10
Cobertura de PAMI para los Veteranos de Malvinas.
PAMI confirmó la cobertura integral y las prestaciones preferenciales para los Veteranos de la Guerra de Malvinas y su grupo familiar, priorizando su bienestar con atención médica exclusiva y de calidad. Cuáles son los beneficios exclusivos.

Se trata del “Programa Nacional de Atención al Veterano y Excombatiente de Guerra y su grupo familiar”, que repara una deuda histórica gracias a la extensión de la cobertura de salud en el caso del fallecimiento de un familiar. Esta medida alcanza a todo el grupo familiar, incluyendo los cónyuges y/o concubinos.

Credencial de PAMI. Foto: pami.org.ar

Beneficios exclusivos de PAMI para Veteranos de Guerra y su grupo familiar

El Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar fue creado en 2005 a través de la Resolución 191/05. Su objetivo es mejorar la cobertura médico-asistencial y social, así como impulsar actividades preventivas que aumenten la calidad de vida de los veteranos de Malvinas y sus familias.

La Resolución 393/DE amplió la red de prestadores, garantizando que puedan acceder a todos los niveles de atención en todo el país, sin importar su lugar de residencia. Entre los beneficios, se encuentran los siguientes:

  • Prestaciones médicas y asistenciales.
  • Cartilla médica exclusiva: acceso a prestadores según la zona de residencia.
  • Credencial digital: permite realizar trámites y gestiones de manera más ágil.
  • Atención prioritaria: número de atención preferencial en agencias.
  • Consultas y tratamientos: incluye especialidades, diagnósticos y prácticas.
  • Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada.
PAMI. Fuente: PAMI
Programas especiales

  • Programa Nacional Odontológico: cobertura completa en odontología, considerada la mejor del sistema de salud argentino para veteranos.
  • Programa de Fortalecimiento de Veteranos: subsidios a centros de veteranos.
  • Programa de Turismo: actividades recreativas y de esparcimiento.
  • Cobertura al 100% en los medicamentos, incluidos tratamientos especiales.
  • Medicamentos especiales: cobertura total para tratamientos complejos (ej. VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea).
  • Subsidio social por razones sociales: los veteranos no están sujetos a los requisitos económicos habituales para acceder al 100% de cobertura en medicamentos, pero deben realizar el trámite.

Dada la sensibilidad y posibles cambios normativos en la cobertura de medicamentos, se recomienda consultar siempre la información actualizada en el sitio web oficial de PAMI o en la agencia más cercana.