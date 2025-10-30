A qué hora llueve en Buenos Aires: cuándo se va el clima inestable y suben las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que otra vez presenta probabilidades de lluvias.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

La semana se mantiene con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ya podrían registrarse algunas lluvias, mientras empiezan levemente a levantarse las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el jueves tendría probabilidad de lloviznas en la mañana, mejorando desde la tarde con cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el viernes regresaría el buen tiempo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 9 y 23 grados.

Clima nublado, nubes, estado del tiempo, NA

El sábado se mantendría con buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 13 y 25 grados.



