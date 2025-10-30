Femeninos y con mucho estilo: 3 peinados con colita de pelo para verse elegante y sofisticada los días de calor

Son fáciles de recrear, muy frescos y dan un efecto glow up instantáneo. Los detalles.

Peinados. Fuente: Unsplash

En la primavera y la llegada de los primeros días de calor, el rodete era uno de los peinados más utilizados, pero sin embargo, en el último tiempo, las colitas de pelo volvieron con una propuesta totalmente renovada. Y lejos de ser un peinado aburrido o improvisado, esta versión 2025 llega con un aire pulido, femenino y versátil que se adapta a cualquier ocasión.

Desde una jornada laboral hasta una cena al aire libre, la colita se impone como la opción perfecta para lograr un look prolijo y con estilo sin demasiado esfuerzo. Con un toque de creatividad y algunos accesorios clave, este peinado simple puede transformar por completo tu apariencia.

El rodete está pasado de moda.

Las versiones baja, alta o con efecto burbuja marcan tendencia en redes sociales y pasarelas, demostrando que la elegancia también puede ser práctica. A continuación, te mostramos tres formas de hacerte un peinado fresco y renovado que usarás toda la temporada primavera-verano, que además te dará un efecto glow up nunca antes visto.

Frescas y chick: tres peinados recogidos para esta primavera-verano

Colita baja pulida: el minimalismo elegante

Look de primavera Foto: Pinterest

Es el peinado favorito de las it girls y de las alfombras rojas. Llevá todo el cabello hacia atrás con ayuda de un cepillo fino y un poco de gel o crema de peinar para lograr un efecto pulido y brillante. Atala y envolvé un mechón alrededor del elástico para ocultarlo. Este look es ideal para combinar con un maquillaje natural o labios rojos: sofisticación en segundos.

Colita alta con volumen: efecto lifting instantáneo

Look de primavera Foto: Pinterest

La colita alta no sólo rejuvenece el rostro, también da un aire fresco y divertido. Para lograr un acabado profesional, cepillá bien la parte superior, levantá el cabello y asegurá con una goma resistente, envolviéndola con un pañuelo colorido. Podés batir ligeramente la zona de la coronilla o agregar extensiones finas para ganar volumen.

Bubble ponytail o colita con burbujas: moderna y divertida

Look de primavera Foto: Pinterest

Este peinado se volvió viral en redes sociales y se hace con una colita alta o media, y luego se colocan gomitas a lo largo del cabello cada 4 o 5 cm. Con los dedos, se separan suavemente las secciones para crear el efecto de “burbujas”. Es ideal para un evento al aire libre, una salida con amigas o un look de festival. Consejo: usá gomitas del mismo color que tu cabello o transparentes para un acabado más limpio

Esta primavera, la colita de pelo se reinventa y deja atrás su versión básica para transformarse en un peinado elegante, versátil y fácil de lograr. Ya sea baja, alta o con efecto burbuja, cualquiera de estas opciones te va a elevar el look al instante, sin esfuerzo y con mucho estilo.