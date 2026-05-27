Qué le pasa al pelo si te arrancás las canas. Foto: ChatGPT.

Las canas ya no son solo un signo del paso del tiempo, ya que hoy forman parte del estilo y la identidad de muchas personas. Mientras algunos las integran a su look, otros buscan ocultarlas o eliminarlas de su cabello. En ese contexto, hay un hábito muy extendido que vuelve a abrir el debate: arrancárselas, ¿es realmente inofensivo o puede tener consecuencias en la salud del cabello?

Aunque pueda parecer una solución rápida frente al primer pelo blanco, los especialistas coinciden en que no es la mejor opción. Y si bien existe un mito muy popular en torno a esta práctica, también hay efectos menos conocidos que sí deberían tenerse en cuenta.

El mito más repetido sobre las canas

Durante años se dijo que arrancar una cana hacía que crecieran más, pero esto no es así. Cada cabello nace de un folículo piloso independiente, por lo que no puede multiplicarse. Lo que ocurre es un proceso natural: con el tiempo, otros pelos cercanos también pierden pigmento y comienzan a verse blancos, dando la sensación de que “aparecieron de golpe”.

Las canas ya no son solo un signo del paso del tiempo. Foto: ChatGPT.

Lo que sí puede pasar si te arrancás las canas

El problema no está en la cantidad de canas, sino en el impacto sobre el cuero cabelludo. Arrancar el pelo de forma repetida puede generar pequeños daños en el folículo, debilitándolo con el tiempo.

Esto puede derivar en:

pérdida de densidad en ciertas zonas

cabello más fino o debilitado

incluso que algunos pelos dejen de crecer

Además, tirar del cabello de forma constante puede provocar irritación o inflamación, y en algunos casos aumentar el riesgo de infecciones, sobre todo si no se hace con las manos limpias.

Otro detalle clave: cuando la cana vuelve a salir, muchas personas sienten que es más gruesa o áspera. En realidad, se trata de un efecto visual: el pelo crece con una punta nueva, sin el desgaste natural, pero su estructura no cambia.

Estrés y canas: la conexión menos visible

El estrés también juega un rol importante en la aparición de canas, especialmente a edades tempranas. Si bien arrancarlas no influye en este proceso, convertir este gesto en un hábito repetitivo puede ser contraproducente.

En casos más extremos, incluso puede vincularse con conductas compulsivas como la tricotilomanía, un trastorno que implica la necesidad de arrancarse el cabello y puede afectar tanto la imagen como la autoestima.

Qué hacer ante la aparición de canas. Foto: Freepik

Alternativas más amigables con tu estilo

En lugar de recurrir a la extracción, hoy existen opciones mucho más alineadas con el cuidado del pelo y las tendencias actuales:

Coloración: desde tintes clásicos hasta opciones más suaves o temporales

Mechas y reflejos: ideales para integrar las canas de forma natural

Cortes estratégicos: ayudan a disimular o destacar el gris según el look

Asumirlas: cada vez más personas eligen llevarlas con orgullo, en línea con una estética más auténtica

La tendencia que redefine el pelo gris

Lejos de ser un problema, las canas ganaron lugar en las tendencias actuales. El gris se resignificó como una elección estética, vinculada a la naturalidad y la autenticidad.

En ese contexto, más que eliminarlas, la clave pasa por decidir cómo llevarlas.

En síntesis, arrancarse una cana no va a hacer que aparezcan más, pero sí puede dañar el cuero cabelludo si se vuelve un hábito. En un escenario donde el estilo personal gana protagonismo, el foco ya no está en eliminar el pelo blanco, sino en cuidar la salud capilar y elegir cómo mostrarlo.