Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

jueves, 30 de octubre de 2025, 06:02

La jornada de hoy en Chubut comenzará con un clima agradable en la región. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente cubierto con temperaturas que llegarán a un máximo de 14.7°C. Los vientos soplarán del noroeste a una velocidad promedio de 31 km/h, por lo que conviene llevar una chaqueta ligera si se planean actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, el tiempo se mantendrá similar con una mínima de 7.3°C. El cielo permanecerá en su mayoría despejado, y los vientos del noroeste continuarán con una velocidad de hasta 31 km/h, disminuyendo hacia la noche. Sin lluvias en el horizonte, es un día ideal para actividades al aire libre, aunque hay que considerar el frío.