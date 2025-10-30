Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Formosa, se prevé un clima mayormente despejado por la mañana, con una humedad que podría alcanzar hasta el 96%. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, brindándonos un amanecer fresco y agradable. El viento soplará con una ligera brisa alcanzando hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance el día, las condiciones climáticas continuarán siendo parcialmente nubosas durante la tarde y noche. Se espera que las temperaturas máximas no excedan los 20.5°C. Los vientos continuarán siendo moderados, y la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 41% al finalizar el día. Este panorama general es ideal para disfrutar actividades al aire libre, siempre recordando mantener la hidratación y protección solar adecuada.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en la astronomía, la salida del sol está programada a las 07:37, mientras que la puesta se espera a las 18:08. El día de hoy, la luna se alzará por la noche a las 17:29, ofreciendo un espectáculo natural para aquellos aficionados a la observación lunar.