Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de octubre de 2025, 06:03

Hoy en Formosa, se prevé un clima mayormente despejado por la mañana, con una humedad que podría alcanzar hasta el 96%. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, brindándonos un amanecer fresco y agradable. El viento soplará con una ligera brisa alcanzando hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance el día, las condiciones climáticas continuarán siendo parcialmente nubosas durante la tarde y noche. Se espera que las temperaturas máximas no excedan los 20.5°C. Los vientos continuarán siendo moderados, y la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 41% al finalizar el día. Este panorama general es ideal para disfrutar actividades al aire libre, siempre recordando mantener la hidratación y protección solar adecuada.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en la astronomía, la salida del sol está programada a las 07:37, mientras que la puesta se espera a las 18:08. El día de hoy, la luna se alzará por la noche a las 17:29, ofreciendo un espectáculo natural para aquellos aficionados a la observación lunar.