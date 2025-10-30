Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima diario

En Mendoza, el a clima de la mañana se presentará con cielo parcialmente nuboso. Se anticipa una temperatura mínima de 6.6°C, por lo que es recomendable llevar un abrigo ligero si se tiene que salir temprano. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde, la temperatura máxima subirá hasta los 17.5°C, lo cual es ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Identificaremos vientos continúa moderando a una velocidad de hasta 22 km/h.

En la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto y con una humedad relativa del 50%, no se esperan precipitaciones significativas. Las condiciones serán bastante agradables para los que decidan salir.