Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Neuquén, el clima presentará condiciones mayormente nubladas durante la mañana, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 4.9°C. Será un día sin la posibilidad de lluvias, ya que no se esperan precipitaciones. Además, la humedad se mantendrá en niveles moderados, alcanzando aproximadamente el 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, el cielo continuará mostrándose parcialmente nuboso, pero con un leve aumento en las temperaturas, llegando a una máxima de 17°C. No se esperan cambios significativos en cuanto a precipitaciones, por lo que el día no presentará lluvias. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 27 km/h, lo que hará que la tarde sea ligeramente ventosa. La humedad seguirá en torno al 75%, proporcionando una sensación ligeramente más fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 30 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Neuquén está previsto para las 08:47 y el sol pondrá fin a su paso diario a las 18:16. La fase lunar mostrará una inclinación particular, por lo que se recomienda aprovechar esta noche para observar detalles específicos del satélite en condiciones óptimas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Dado que el día estará nublado y con temperaturas bajas durante la mañana, se aconseja vestirse adecuadamente para el fresco matutino. Consideren llevar una chaqueta ligera para la tarde, ya que aunque será más templado, el viento puede incrementar la sensación de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni cambios bruscos en el tiempo.