Trenes Argentinos: una de las estaciones más concurridas de la línea Roca fue completamente renovada

Una parada ubicada en el partido de Avellaneda fue totalmente remodelada y adaptada para mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.

Tren línea Roca. Foto: NA.

Tras una década de espera, Trenes Argentinos anunció la modificación de una de las estaciones más concurridas de la línea Roca. La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en la que comenzaron a circular los trenes eléctricos en los ramales, que al fin se concretó.

La estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ubicada en el partido de Avellaneda, fue completamente renovada con elevación de los andenes 1 y 2 para habilitar la detención de trenes eléctricos; refacción de boleterías, pisos, cielorrasos, cerramientos y sanitarios; remodelación para los accesos con rampas, escaleras, barandas y pasamanos; colocación de ascensores; modernización tecnológica con sistema antiincendios, pantallas informativas, nuevo mobiliario y cableado eléctrico; y mejoras estéticas de pintura, iluminación, entre otros.

Estación de trenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Foto: Wikipedia.

La habilitación de la plataforma 1 fue realizada el 22 de octubre, lo que ya permite el descenso de los pasajeros en la estación para los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes. Esto es muy importante teniendo en cuenta que, anteriormente, se debían utilizar andenes provisorios de madera que implicaban riesgos para quienes usaban el transporte público.

Suspenden el servicio de trenes de larga distancia

En el marco de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio 2024, hay una serie de interrupciones que afectan los servicios de larga distancia. Los 12 servicios que permanecen suspendidos son:

Retiro - Rosario.

Retiro - Córdoba.

Retiro - Justo Daract.

Retiro - Junín.

Once - Pehuajó.

Once - Trenque Lauquen.

Constitución - Bahía Blanca.

Constitución - Pinamar.

La Plata - Brandsen.

General Guido - Divisadero de Pinamar.

Pergamino - Junín.

Mercedes - Bragado.

El servicio entre Buenos Aires y Mar del Plata mantiene salidas diarias desde Constitución, mientras que los ramales a Rosario, Junín y Bragado operan con frecuencias semanales y horarios reducidos.