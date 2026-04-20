La tarjeta SUBE ya no será el único medio de pago para el boleto del transporte público. Foto: NA.

El boleto estudiantil universitario seguirá vigente durante todo 2026 en la Provincia de Buenos Aires gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y la empresa Nación Servicios S.A. El beneficio implica la carga de dinero en la SUBE de cada estudiante, que varía según la localidad y el valor del boleto.

El Boleto Especial Educativo para los niveles Terciarios y Universitarios se puede tramitar desde el 9 de marzo de 2026 aquí. Para hacerlo, primero es necesario tener registrada la Tarjeta SUBE.

Con el sistema de carga automática, cada usuario recibe en su SUBE una recarga mensual automática que debe acreditar, calculada en base a la tarifa mínima vigente en cada municipio o localidad. Cada estudiante recibe el monto equivalente a 45 viajes mensuales.

Boleto estudiantil en PBA: cuánto crédito de SUBE reciben los estudiantes de cada municipio o localidad

Según números oficiales, se calcula que en toda la Provincia de Buenos Aires hay unos 376.850 beneficiarios del boleto universitario, con mayor concentración en el conurbano y en La Plata.

Mientras, en el AMBA se prevén 282.654 usuarios, con una carga mensual de $32.482,35 por estudiante.

En La Plata, Berisso y Ensenada se estiman 50.812 usuarios, con una acreditación mensual de $35.375,40 por persona.

En Azul : aproximadamente 802 usuarios, con una recarga mensual de $63.000 por alumno.

En Bahía Blanca : 9.942 beneficiarios reciben $69.525 por mes.

En Balcarce : 774 beneficiarios reciben una carga de $54.135 mensuales.

En General Pueyrredón : hay 21.341 usuarios, con una carga mensual de $69.750 por estudiante.

En Junín se calculan 889 beneficiarios, con $54.000 por persona.

En Necochea se estiman 117 estudiantes con $56.190,15 mensuales.

En Olavarría unos 1.658 usuarios, con $59.850 por mes para cada tarjeta habilitada.

En Pergamino : se proyectn 594 estudiantes que reciben $104.973,75 mensuales para cubrir sus 45 viajes.

En Pinamar : son $118.128,60 por estudiante, con solo 37 beneficiarios estimados.

En Villa Gesell : la recarga mensual trepa a $135.000 por persona, también para un universo reducido de estudiantes.

En San Nicolás se calculan 1.511 beneficiarios con $70.031,70 mensuales.

En Tandil se proyectan 4.840 estudiantes con $67.791,15 por mes.

En Ramallo se estiman 98 usuarios con una carga de $38.250 por alumno.

En Punta Indio, con solo 15 usuarios, reciben una recarga de $22.500 mensuales por tarjeta.

Universidad Nacional de La Matanza, UNLAM.

Requisitos para el Boleto Especial Educativo para estudiantes terciarios

Ser alumno/a regular.

Vivir en la Provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a dos mil metros (2.000 m) del establecimiento educativo.

Asistir a una institución educativa de Nivel Terciario, pública o privada con aporte del estado, con sede en la Provincia de Buenos Aires (en el Interior de la Provincia de Buenos Aires sólo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE).

No poseer título universitario o terciario.

Tener aprobada la totalidad de las materias en el año académico anterior. Para el caso de los alumnos/as que cursan el primer año de la carrera deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación, en cuyo caso deberán presentar copia del título de nivel secundario y constancia de inscripción en la institución educativa de nivel terciario.

No ser beneficiario/a de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin (el beneficiario/a deberá optar por uno de los beneficios ofrecidos por el Estado, caso contrario la solicitud efectuada será denegada).

Requisitos para el Boleto Especial Educativo para estudiantes universitarios