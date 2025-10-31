Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Clima del día

Hoy en Buenos Aires, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5.6°C y los 15.7°C. Se espera que los vientos alcanza una velocidad de hasta 21 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad se mantendrá alrededor del 92%, por lo cual se recomienda estar preparados ante posibles cambios en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En las horas de la tarde y la noche, el clima en Buenos Aires continuará siendo mayormente nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 5.6°C. El viento se mantendrá de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que en principio no se esperaría lluvia durante el día. Sin embargo, la alta humedad podría traer alguna llovizna aislada, aunque muy ligera.