Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025
Hoy en Buenos Aires, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5.6°C y los 15.7°C. Se espera que los vientos alcanza una velocidad de hasta 21 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad se mantendrá alrededor del 92%, por lo cual se recomienda estar preparados ante posibles cambios en la sensación térmica.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En las horas de la tarde y la noche, el clima en Buenos Aires continuará siendo mayormente nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 5.6°C. El viento se mantendrá de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.
La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que en principio no se esperaría lluvia durante el día. Sin embargo, la alta humedad podría traer alguna llovizna aislada, aunque muy ligera.