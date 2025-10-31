Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Clima y pronósticos

La jornada en San Juan comenzará con clima parcialmente nuboso y temperaturas que irán en aumento. La temperatura mínima se registrará en los 9.2°C. Durante la mañana, se espera que prevalezcan condiciones agradables y una humedad del 33%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, creando una brisa refrescante en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al avanzar la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán nubosas y la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 20.4°C. Los vientos seguirán constantes, con ráfagas que podrían incrementarse a máximos de 17 km/h. Para la noche, se esperan cielos predominantemente nublados, aunque sin probabilidades significativas de lluvia.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

Hoy el amanecer en San Juan será a las 08:29, mientras que el atardecer se producirá a las 18:37, dando lugar a una jornada con suficiente luz diurna para realizar actividades al aire libre. Se podrán efectuar observaciones astronómicas adecuadas en las primeras horas de la noche, cuando el cielo esté más despejado.