Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Estado del clima

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy

En Santa Cruz, el clima de hoy será parcialmente nuboso durante toda la mañana, con temperaturas mínimas de alrededor de 3.4°C. La humedad será significativa, alcanzando un 80%, y los vientos soplarán a una velocidad media de 25 km/h, lo que puede darle al aire una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con la máxima alcanzando 7.3°C. No se esperan lluvias, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre, siempre y cuando te abrigues bien debido al frío. Los vientos continuarán con rachas de hasta 30 km/h, aumentando la sensación térmica de frío.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y estar preparado para el frío especialmente si planeas salir temprano o volver tarde. Un gorro y guantes no estarían de más para quienes sean sensibles al frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

Este viernes, el amanecer será a las 09:40 y el atardecer a las 17:34, proporcionándonos horas limitadas de luz solar durante el día.