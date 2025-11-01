Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

Clima actual

Hoy en Salta, el clima estará parcialmente nuboso con una temperatura máxima de 21.2°C durante el día y una mínima de 3.4°C en la mañana. Esta condición se mantendrá acompañada por una humedad del 91%. El viento soplará con una velocidad máxima de 5 km/h durante la mañana, lo cual proporcionará una sensación de frescura a esta hora del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y la noche, se espera que el clima continúe con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero se mantendrán agradables, con niveles de humedad estabilizados en un 47%. El viento cobrará un poco más de fuerza, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h, aumentando la sensación de frescura en la noche.

Observaciones astronómicas

Este sábado, el amanecer en Salta será a las 06:03, permitiendo disfrutar de un desayuno con la luz del día. El atardecer se prevé a las 18:40, perfecto para aquellos que disfruten de actividades al aire libre hacia el final del día.