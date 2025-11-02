Adiós a las cucarachas: el truco definitivo y casero con limón para eliminar estos insectos de tu casa
La aparición de cucarachas en el hogar puede convertirse en un problema a futuro, ya que, si no se las elimina, pueden reproducirse y multiplicarse rápidamente. Su presencia suele estar relacionada con desechos o restos de comida que quedan en la casa y la contaminan.
En ese sentido, existen algunos remedios caseros e ingredientes que ayudan a eliminarlas por completo, como el limón, una de las frutas que tiene un efecto fuerte en estos bichos y los mantiene lejos debido a que las cucarachas tienen un gran olfato que les permite identificar distintos aromas.
¿Cómo se utiliza el limón para ahuyentar cucarachas?
Una manera muy efectiva de usar el limón para ahuyentar plagas es cortarlo en rodajas y colocarlas en puntos clave: dentro de tuberías o cañerías, detrás y debajo de la heladera, la estufa o el horno, y también en las alacenas. Estos lugares suelen atraer cucarachas porque allí encuentran comida, agua y un ambiente cálido.
También se puede hacer una especie de pasta con la cáscara de limón rallado y agua: cuando tome textura espesa, esta preparación se podrá colocar en ranuras y grietas y evitar la aparición o propagación de estas plagas.
También podría interesarte
El condimento que está en todas las cocinas y sirve para ahuyentarlas
Se trata del laurel que gracias a su alto contenido de eugenol y otros aceites esenciales, emite un aroma que resulta molesto para los insectos, lo que hace que no se acerquen. Suele usarse para condimentar salsas y en particular estofados.
Según se utiliza hace varios años, colocar hojas de laurel donde aparecen estos insectos ayuda a ahuyentarlos y a que desaparezcan.
¿Cómo colocarlo para ahuyentar cucarachas?
El laurel puede ser fresco o seco, aunque se recomienda que sea seco y triturarlo con un mortero. De esta forma, las hojas pueden llegar a durar casi 1 año.
Una vez molido y activado todo el laurel, se debe colocar en los lugares por donde comúnmente aparecen las cucarachas y el olor que emana va a alejarlas por completo.