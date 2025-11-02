Adiós a las cucarachas: el truco definitivo y casero con limón para eliminar estos insectos de tu casa

Estos insectos tienen una alimentación omnívora, por lo que prácticamente comen de todo: desde restos de comida hasta excrementos. Conocé cómo ahuyentarlas por completo.

Cucarachas, insectos. Foto: Unsplash.

La aparición de cucarachas en el hogar puede convertirse en un problema a futuro, ya que, si no se las elimina, pueden reproducirse y multiplicarse rápidamente. Su presencia suele estar relacionada con desechos o restos de comida que quedan en la casa y la contaminan.

En ese sentido, existen algunos remedios caseros e ingredientes que ayudan a eliminarlas por completo, como el limón, una de las frutas que tiene un efecto fuerte en estos bichos y los mantiene lejos debido a que las cucarachas tienen un gran olfato que les permite identificar distintos aromas.

Cucaracha; insecto; plaga. Foto: Freepik.

¿Cómo se utiliza el limón para ahuyentar cucarachas?

Una manera muy efectiva de usar el limón para ahuyentar plagas es cortarlo en rodajas y colocarlas en puntos clave: dentro de tuberías o cañerías, detrás y debajo de la heladera, la estufa o el horno, y también en las alacenas. Estos lugares suelen atraer cucarachas porque allí encuentran comida, agua y un ambiente cálido.

También se puede hacer una especie de pasta con la cáscara de limón rallado y agua: cuando tome textura espesa, esta preparación se podrá colocar en ranuras y grietas y evitar la aparición o propagación de estas plagas.

Limón y canela Foto: IA Gemini

El condimento que está en todas las cocinas y sirve para ahuyentarlas

Se trata del laurel que gracias a su alto contenido de eugenol y otros aceites esenciales, emite un aroma que resulta molesto para los insectos, lo que hace que no se acerquen. Suele usarse para condimentar salsas y en particular estofados.

Según se utiliza hace varios años, colocar hojas de laurel donde aparecen estos insectos ayuda a ahuyentarlos y a que desaparezcan.

Hojas de laurel. Foto: Unsplash.

¿Cómo colocarlo para ahuyentar cucarachas?

El laurel puede ser fresco o seco, aunque se recomienda que sea seco y triturarlo con un mortero. De esta forma, las hojas pueden llegar a durar casi 1 año.

Una vez molido y activado todo el laurel, se debe colocar en los lugares por donde comúnmente aparecen las cucarachas y el olor que emana va a alejarlas por completo.