Chau a las cucarachas de tu casa: el condimento que está en todas las cocinas y sirve para ahuyentarlas

Se trata de uno de los ingredientes más utilizados en nuestro hogar. Los detalles.

El truco para eliminar las cucarachas de tu casa. Foto Unsplash.

Las cucarachas generan reacciones variadas en las personas. Más allá de que sean insectos inofensivos, muchas personas les temen y su sola presencia les produce asco. Por eso mismo, su aparición en la cocina puede significar un dolor de cabeza, además de la sensación de suciedad. De todos modos, existe un truco con un condimento que ayuda a eliminarlas para siempre.

Se trata del laurel que gracias a su alto contenido de eugenol y otros aceites esenciales, emite un aroma que resulta molesto para los insectos, lo que hace que no se acerquen. Suele usarse para condimentar salsas y en particular estofados.

Cucaracha; insecto; plaga. Foto: Freepik.

Según se utiliza hace varios años, colocar hojas de laurel donde aparecen estos insectos ayuda a ahuyentarlos y a que desaparezcan.

Cómo y dónde colocar las hojas de laurel

El laurel puede ser fresco o seco, aunque se recomienda que sea seco y triturarlo con un mortero. De esta forma, las hojas pueden llegar a durar casi 1 año.

Una vez molido y activado todo el laurel, se debe colocar en los lugares por donde comúnmente aparecen estos insectos y el olor que emana va a alejarlas por completo.

El laurel ahuyenta cucarachas.

El condimento que lo puede todo: todos los beneficios del laurel para la salud

El laurel es una planta mediterránea que tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Según un estudio publicado en la revista Food Chemistry, esta hierba previenen la acidez y la formación de gases por las sustancias que contiene.

Asimismo, tiene propiedades bactericidas, antisépticos, expectorantes y antiinflamatorios. También, es un gran aliado para reducir el ácido úrico.

Laurel, sus beneficios energéticos para las personas. Foto: Unsplash

Es una buena opción para regular el flujo menstrual y actúa como un estimulante en casos de fatiga, ya que reactiva el tono muscular. Además, alivia las infecciones bucales, reduce el estrés y la ansiedad y también es antirreumática.

En consecuencia, de acuerdo con el portal de salud ‘Salud 180′, lo recomendado es preparar una infusión de laurel y tomarla antes de cada comida para ayudar a la digestión. Para preparar la infusión, se debe poner a hervir agua y después agregar unas hojas de laurel. Se deja reposar por 10 minutos, se cuela y se bebe.