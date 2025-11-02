Cáscara de limón y azúcar: el truco casero que pocos conocen y todos deberían probar, para qué sirve

Se trata de uno de los secretos de cocina mejor guardados, ya que contienen un alto contenido de vitamina C. Paso a paso, como hacerlo.

Cáscaras de limón Foto: Freepik

La cáscara de limón tiene un alto contenido de vitamina C y proviene de una fruta muy accesible. Sin embargo, muchas personas suelen desecharlas luego de haber usado el jugo de la fruta, pero pocos saben que, al combinarse con el azúcar, da paso a uno de los ingredientes más poderosos.

Mezclar cáscara de limón rallada con azúcar no es una moda nueva, sino un antiguo truco de la cocina tradicional que hoy vuelve a cobrar fuerza por sus beneficios y versatilidad.

Cáscara de limón

Esta preparación sencilla, natural y económica puede transformar desde una receta de repostería hasta una infusión caliente en cuestión de segundos. Esta mezcla, sirve para:

Aromatizante natural para postres y bebidas

Espolvorear sobre tortas, budines o muffins

Endulzar tés, limonadas o infusiones herbales

Agregar a masas, bizcochuelos o galletitas

Conservante casero de ralladura de limón

Exfoliante corporal natural (si se usa azúcar gruesa)

Repelente natural de insectos

Si bien es menos común, algunos usan esta combinación cerca de ventanas o puertas para alejar insectos, gracias al fuerte aroma cítrico.

Azúcar. Foto: Freepik

Paso a paso, cómo prepararlo

Solo necesitás dos ingredientes:

Ralladura de 2 o 3 limones (preferentemente orgánicos)

1 taza de azúcar

Paso a paso:

Lavá bien los limones y secalos. Luego, rallá únicamente la parte amarilla de la cáscara (evitá lo blanco porque es amargo). Mezclá la ralladura con el azúcar y guardala en un frasco hermético y dejá secar la mezcla unas horas para que el azúcar absorba bien el aroma. ¡Y listo! Ya tenés un saborizante natural y casero para usar cuando quieras.

Si bien esta mezcla suele utilizarse en los días fríos del invierno, la realidad es que poco a poco se vuelve un básico que no puede faltar en cualquier época del año gracias a su sinfín de propiedades sanativas. Es ideal para evitar desperdicios, aprovechar al máximo la fruta y darle un toque especial a tus recetas caseras, incluso durante la época de verano.