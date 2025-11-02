El tren Roca circula con recorrido limitado este domingo: las razones y a qué estaciones afecta

La limitación del servicio se extenderá durante toda la jornada, en el marco de la realización de distintas obras.

Tren Roca, trenes. Foto: NA.

Este domingo 2 de noviembre, el ramal de Bosques vía Quilmes del tren Roca circulará con recorrido limitado por obras en las zonas de vías que lleva adelante Trenes Argentinos.

Desde la empresa comunicaron que durante este domingo el servicio estará limitado hasta Berazategui y los trenes no llegarán a la terminal de Bosques.

Información sobre el tren Roca. Foto: Trenes Argentinos.

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, se renovarán las vías entre Ranelagh y Sourigues, reemplazando la cama de rieles por dovelas de hormigón y colocando un nuevo tramo de vía con durmientes de hormigón.

Por otro lado, hasta las 8 de la mañana los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes estuvieron interrumpidos. Además, circularon de forma limitada los servicios a Bosques vía Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza entre Temperley y las cabeceras de la zona sur.

El tren San Martín circulará con recorrido limitado este domingo: los motivos y a qué estaciones afectará

La línea San Martín circulará con recorrido limitado por obras en las zonas de vías que lleva adelante Trenes Argentinos.

Trenes Argentinos. Foto: Trenes Argentinos

Desde la empresa comunicaron que durante este domingo 2 de noviembre se efectuará el recambio del tendido de vías en el paso a nivel Entre Ríos entre las estaciones Sol y Verde y Pte. Derqui por los que el servicio circulará entre Retiro y José C. Paz.

Las tareas, que se llevarán a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, incluyen: el cambio de losetas, el mantenimiento pesado del tendido, el reemplazo de durmientes y el mantenimiento de los desagües.