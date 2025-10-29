El tren San Martín circulará con recorrido limitado este domingo: los motivos y a qué estaciones afectará

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Qué pasa con los trenes de larga distancia y dónde consultar el estado del servicio.

Tren San Martín, trenes. Foto: Trenes Argentinos.

Este fin de semana, la línea San Martín circulará con recorrido limitado por obras en las zonas de vías que lleva adelante Trenes Argentinos.

Desde la empresa comunicaron que durante el domingo 2 de noviembre se efectuará el recambio del tendido de vías en el paso a nivel Entre Ríos entre las estaciones Sol y Verde y Pte. Derqui por los que el servicio circulará entre Retiro y José C. Paz.

Tren San Martín

Las tareas, que se llevarán a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, incluyen: el cambio de losetas, el mantenimiento pesado del tendido, el reemplazo de durmientes y el mantenimientos de los desagües.

Qué pasa con los trenes de larga distancia

Asimismo, y por esta misma razón, quedará suspendido el domingo el servicio de larga distancia que une las localidades de Retiro con Junín y su vuelta desde la localidad bonaerense.

Servicio de trenes de Línea San Martín. Foto: NA.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

Los pasajeros podrán consultar sobre el estado del servicio ingresando a https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

