¿Adiós a un clásico?: el dulce de leche importado favorito de los argentinos podría desaparecer del país

Una de las marcas más queridas podría dejar de estar disponible en los próximos días. ¿Qué está pasando realmente?

El dulce de leche importado favorito de los argentinos podría desaparecer. Foto: Instagram @lacasadeldulcedeleche

El dulce de leche es uno de los alimentos más consumidos por los argentinos y forma parte de su identidad. Sin embargo, su disponibilidad podría estar en riesgo, ya que una de las marcas importadas más populares podría ver afectada su provisión.

La marca uruguaya Conaprole podría sufrir serias consecuencias en las próximas semanas. Un conflicto sindical en la industria láctea de Uruguay amenaza con escalar, derivando en paros y otras medidas de fuerza que frenarían la producción.

Conflicto sindical, paros y medidas de fuerza

Según informó el portal Ámbito Uruguay, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y, en particular, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), lanzaron un ultimátum a las cámaras empresariales.

Dulce de leche Conaprole. Foto: Conaprole.

Los sindicatos exigen la instalación “inmediata” (este lunes) del Consejo de Salarios para negociar un nuevo convenio colectivo, que lleva “cuatro meses vencido”.

El secretario general del sindicato de Conaprole, Luis Goichea, denunció que las empresas han evitado concurrir a tres instancias de negociación ya convocadas, generando un “malestar creciente” entre los trabajadores.

Goichea advirtió que, de no instalarse la mesa de negociación este lunes, iniciarán un “proceso de asambleas” en los distintos sindicatos. Esto podría derivar en “paros, movilizaciones u otro tipo de acciones” que se definirían en la segunda quincena de noviembre.

Los dos dulce de leche más conocidos Foto: Instagram @dulcedeleche_co

Argentina, el principal importador de dulce de leche Conaprole

Argentina es uno de los principales mercados de exportación para el dulce de leche Conaprole, por lo que una paralización de la planta industrial en Uruguay impactaría directamente en la provisión y disponibilidad del producto en las góndolas locales.

Irónicamente, la amenaza de conflicto surge en un momento de recuperación para el sector lácteo uruguayo, que según el Instituto Nacional de la Leche (Inale) de ese país, registró un aumento del 13% interanual en la facturación por exportaciones.