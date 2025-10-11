Día Internacional del Dulce de Leche: una historia deliciosa y confusa, ¿es un manjar argentino?

Cada 11 de octubre se homenajea a este acompañante dulce tan emblemático de la región rioplatense. Pese a estar instalado hace más de dos siglos, su origen aún hoy sigue siendo un motivo de disputa y acaloradas discusiones.

Un manjar, ¿argentino? Foto: Instagram @lacasadeldulcedeleche

Este 11 de octubre no es un día más para los amantes de lo dulce, ya que se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche. Si tenemos que pensar rápidamente en comidas y tradiciones gastronómicas argentinas, esta golosina estaría entre las opciones más mencionadas. En esta fecha resulta una buena oportunidad para tratar de desvelar la gran polémica: su origen.

Si bien es un manjar consumido en varias partes del mundo, el fanatismo rioplatense por este dulce supera a todos. Es frecuente que cada postre o torta esté acompañado por una cucharada y continuamente se generan nuevas recetas que lo tiene como ingrediente principal.

Entre mitos y verdades, su creación viene de una larga data. El Día Mundial del Dulce de Leche se festeja desde 1998, visto como una iniciativa para rendirle homenaje a lo que fue declarado como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina. ¿Pero realmente lo es?

Dulce leche, un manjar irresistible. Foto: Freepik

El origen más romántico

La versión más extendida, y la más romántica, es que este manjar nació en plena disputa entre unitarios y federales. Más precisamente en una de las quintas de Juan Manuel de Rosas.

El pacto de Cañuelas, posible disparador de la invención del dulce de leche

Cuenta la leyenda que el 24 de junio de 1829 en Cañuelas, durante el horario de la siesta, Juan Galo de Lavalle se acercó hasta la estancia El Pino para entrevistarse con Rosas y al ver que este no estaba, se acostó a dormir la siesta. Entonces, una cocinera morena que preparaba la lechada (leche de vaca con azúcar para agregar al mate) fue hasta la habitación de su amo y se encontró con el enemigo durmiendo. Entre la confusión dejó de prestarle atención al contenido de la olla y al verlo se encontró con que estaba empastado dando origen al dulce de leche.

La estancia del Pino actualmente es un museo y puede visitarse en Virrey del Pino

Podría decirse que esta fue la versión más extendida en la zona, pero el historiador Daniel Balmaceda menciona orígenes más atrás en el tiempo.

Por ejemplo, cuando José de San Martín cruzó a Chile en 1817 le ofrecieron dulce de leche al que calificó como “manjar”. Se cree que en tiempos del Virreinato, el producto era usado en la zona de Cuyo y Tucumán, siendo registrado por los jesuitas.

Incluso hay una anécdota, en plena invasión inglesa, sobre el fanatismo del militar William Beresford por los dulces entre los que se encontraba este clásico.

Alfajores de maicena con dulce de leche, un clásico para acompañar el mate. Foto: Freepik

Otros países que se disputan su creación

Para otros India e Indonesia son los lugares de su invención. Cuando los conquistadores españoles tomaron las Islas del Poniente y San Lázaro, rebautizándolas Filipinas, lo descubrieron y lo llevaron a América para esparcido por toda la zona.

Ojo porque los brasileños y rusos también tienen su propia leyenda. Los primeros dicen que a mediados del siglo XVIII era una de las producciones más destacadas en Mina Gerais; los segundos lo llaman “varione sgushonka” y ya lo hacían los tártaros, en época de Marco Polo.