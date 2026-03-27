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Por Canal 26
viernes, 27 de marzo de 2026, 16:48
Torta de dulce de leche y coco.
Torta de dulce de leche y coco. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La crostata de dulce de leche y coco es un clásico de la pastelería argentina, reconocida por su sabor irresistible y lo fácil que resulta prepararla en casa. La receta necesita de una base suave de masa, que se cubre con dulce de leche repostero y una capa de coco rallado mezclado con huevos y azúcar.

El secreto está en alcanzar el balance justo entre la humedad del relleno y la crocancia de la base, lo que la convierte en un postre único e inolvidable.

Qué ingredientes lleva la crostata de coco y dulce de leche

Para la masa:

  • 100 g de manteca fría
  • 80 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 200 g de harina 0000
  • 1 cdita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 400 g de dulce de leche repostero

Para la cobertura:

  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 150 g de coco rallado
Torta de dulce de leche y coco. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Paso a paso para hacer la crostata de dulce de leche

Para la masa:

  1. Colocar en un recipiente la manteca fría cortada en cubitos con la harina, la sal y el azúcar. Arenar con las manos.
  2. Agregar el huevo y la vainilla e integrar sin amasar demasiado hasta obtener una masa suave.
  3. Formar un bollo, envolver en papel film y llevar a la heladera por 30 minutos. Estirar y armar la base.
  4. Precalentar el horno a 180 °C.
  5. Estirar la masa con palote hasta que tenga 3-4 mm de espesor.
  6. Forrar un molde para tarta enmantecado y enharinado. Pinchar la base con tenedor.

Para el relleno:

  1. Colocar el dulce de leche sobre la base y distribuir parejo con una espátula.

Para la cobertura de coco:

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que espumen un poco.
  2. Agregar el coco rallado y mezclar bien.
  3. Volcar sobre el dulce de leche y esparcir suavemente.

Para la cocción:

  1. Hornear 30–35 minutos, hasta que la cobertura esté dorada.
  2. Dejar enfriar antes de desmoldar para que no se rompa.
Torta de dulce de leche y coco. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Tip extra: ¿con qué se puede acompañar la torta de dulce de leche y coco?

La Torta della Nonna es una opción ideal tanto para desayunos y meriendas como para momentos más especiales. Su combinación simple y deliciosa la convierte en el acompañamiento perfecto para disfrutar con un café después de comer o una infusión, y en una receta que siempre invita a volver a prepararla.