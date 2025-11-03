Llega Decathlon a la Argentina: cuándo abre su primer local y en qué icónicos shoppings estarán sus tiendas

La reconocida cadena francesa de artículos deportivos ya definió dónde estarán ubicadas sus tres primeras tiendas en el país.

Cada vez falta menos para que Decathlon desembarque en Argentina. Foto: X/@versionrosario

Cada vez falta menos para que Decathlon, la mayor cadena deportiva del mundo, desembarque en Argentina con un plan que promete transformar el mercado local. La empresa abrirá tres tiendas en distintos shoppings de Buenos Aires, combinando grandes espacios físicos con experiencias multideporte y ventas online.

Cuándo y dónde abrirá el primer local

La primera apertura será el 8 de noviembre en el complejo Al Río Shopping & Life, en Vicente López. Este local ocupará 3.000 m², implicará una inversión de 20 millones de dólares y generará alrededor de 100 empleos directos. Funcionará como la “tienda insignia”, ofreciendo tanto productos físicos como servicios digitales.

La marca deportiva Decathlon arriba a Argentina. Foto: Instagram @decathlon.arg

Decathlon desembarca en dos shoppings icónicos de CABA

En 2026, se sumarán dos nuevas sucursales: la primera en Abasto Shopping, a mitad de año, con 2.700 m², una inversión de 5 millones de dólares y 60 empleos directos; y otra en Alto Palermo, en el segundo semestre, con 1.400 m², 4 millones de dólares de inversión y 50 puestos de trabajo.

El objetivo de la compañía francesa es fomentar la práctica deportiva entre un público más amplio, combinando accesibilidad, innovación y experiencia de compra. La elección de Abasto y Alto Palermo responde a la estrategia de instalarse en centros comerciales emblemáticos, con gran afluencia de visitantes y fuerte presencia en consumo y entretenimiento.

Decathlon llega a Argentina. Foto Instagram @decathlonbrasil

En estos locales, Decathlon ofrecerá todo lo necesario para más de 65 disciplinas deportivas, acercando productos y servicios a familias, jóvenes y deportistas. Además, la cadena ya analiza ubicaciones estratégicas en Córdoba y Rosario, anticipando futuras aperturas en esas provincias.

La historia de Decathlon en Argentina

Fundada en 1976 en Lille, Francia, Decathlon es actualmente una de las mayores cadenas de artículos deportivos del mundo, con presencia en 78 países y más de 1.700 tiendas. La empresa ya había tenido una experiencia previa en la Argentina en el año 2000, cuando inauguró una sucursal en el Soleil Factory de San Isidro, pero la crisis económica de 2002 obligó a cerrar sus operaciones locales.

Dos décadas después, la compañía vuelve al país con una propuesta renovada y una mirada a largo plazo. Su regreso coincide con un contexto de creciente interés por el bienestar, la actividad física y el consumo responsable, tres pilares que la firma busca potenciar en su nueva etapa.

Decathlon llega a la Argentina. Foto: NA / redes sociales

Con esta apertura, Decathlon apuesta a convertirse nuevamente en un referente del deporte en la Argentina, combinando tecnología, accesibilidad y sostenibilidad en una propuesta que apunta a todos los públicos.