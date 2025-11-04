Falsificación de registros y falta de habilitación sanitaria: los 18 suplementos dietarios que prohibió la ANMAT

Una medida publicada en el Boletín Oficial afecta a productos de la firma Grupo Bio Fit SRL por, entre otras cosas, carecer de habilitación municipal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional de Argentina cuya función principal es proteger a la población garantizando que los productos para la salud sean seguros, eficaces y de calidad. Con ese objetivo, prohibió 18 suplementos dietarios.

Quedó impedida la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de suplementos producidos por la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, debido a que la ANMAT detectó falsificación de registros y falta de habilitación sanitaria.

Algunos de los productos prohibidos. Foto: ANMAT

El organismo constató que el establecimiento operaba sin habilitación municipal, no contaba con un director técnico y tampoco podía demostrar la trazabilidad de los productos que fabricaba.

De acuerdo con la ANMAT, los suplementos exhibían números de registro de productos alimenticios (RNPA) vencidos y un número de establecimiento (RNE) dado de baja, lo que los convierte en productos falsificados. Por este motivo, se ordenó su retiro a nivel nacional y la prohibición total de su venta, incluso a través de plataformas digitales.

Entre los artículos involucrados figuran suplementos elaborados a base de cúrcuma, spirulina, magnesio, colágeno, cartílago de tiburón, ginkgo biloba, ajo, café verde, creatina y aceite de pescado, entre otros.

ANMAT. Foto: NA.

La disposición de la ANMAT

La disposición establece que ninguno de los productos identificados podrá ser comercializado, transportado ni exhibido en todo el territorio nacional, sin importar su presentación, lote o fecha de vencimiento.

Asimismo, la ANMAT advirtió que todo producto cuyo rótulo indique el RNE N° 21-114776 o los RNPA asociados debe considerarse falsamente rotulado y de venta prohibida.

El expediente N° EX-2025-60058299 se originó tras un operativo de vigilancia alimentaria federal (SIFeGA) y derivó en una alerta sanitaria nacional emitida por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).