Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 4 de noviembre de 2025

Clima en Buenos Aires

En Buenos Aires hoy se anticipa un día con cielo parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas irán desde los 5.6°C en la mínima hasta alcanzar aproximadamente los 15.7°C. La humedad durante este periodo será significativa, lo que contribuiría a la sensación de frío. Quienes deban salir temprano, podrían considerar llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el escenario no cambiará drásticamente. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura máxima que rondará 15.7°C. El viento soplará a una velocidad promedio de 21 km/h, proporcionando una sensación fresca en el ambiente. Durante la noche, el clima seguirá siendo estable con cielos mayormente claros. La temperatura descenderá, por lo que se sugiere abrigarse si planeas actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 4 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer está programado a las 06:05 de la mañana y el atardecer se producirá alrededor de las 17:52. Estos datos astronómicos son esenciales para quienes gustan de contemplar el cielo, ya sea al comenzar o al finalizar la jornada.