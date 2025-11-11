Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Informe climático

Esta mañana en Córdoba, el clima presentará cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.3°C. La temperatura comenzará a subir alcanzando un máximo de 21.9°C. Se espera que los vientos alcancen velocidades de hasta 23 km/h, manteniendo un ambiente fresco por la mañana. La humedad máxima será del 54%, por lo que será un día generalmente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 20°C durante el resto del día. Los vientos continuarán siendo moderados, con una media de 19 km/h. Se recomienda a los residentes tener precaución al conducir, ya que los vientos fuertes podrían afectar la visibilidad en ciertos momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 11 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, llenando el día de más de 10 horas de luz solar.