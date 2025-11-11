Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

El estado del clima para hoy en La Pampa se caracteriza por una mañana con cielo despejado y temperaturas que comenzarán en 7.1°C. A medida que avance el día, se espera que el mercurio suba hasta los 18.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h, ofreciendo un ambiente fresco, y con una humedad relativa máxima del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, la tendencia continuará con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán agradables, no superando los 18.4°C. El viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que añade frescura al ambiente. La humedad disminuirá ligeramente, pero se recomienda permanecer hidratado debido al viento moderado.

Observaciones astronómicas

En cuanto a fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto para las 08:25 y el atardecer a las 18:08. Estos horarios proporcionan un día lo suficientemente largo para disfrutar de diversas actividades al aire libre. Sin embargo, las noches serán más frescas, por lo que una chaqueta ligera podría ser necesaria.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Para quienes planeen actividades al aire libre, se sugiere llevar ropa en capas para adaptarse a la variación de temperaturas a lo largo del día. Asimismo, el uso de protector solar es aconsejable debido a los rayos UV, incluso cuando los cielos están parcialmente nublados. Mantenerse hidratado y protegerse del viento en horas vespertinas son igualmente importantes para un día saludable.