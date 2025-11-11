Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Esta mañana en Salta, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo un inicio de día fresco. La humedad será notablemente alta, llegando hasta el 91%. Los vientos soplarán a lo largo de la mañana con una velocidad que no superará los 22 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica bastante uniforme en toda la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el clima en Salta se mantendrá similar, con trámites ocasionales de nubes. Las temperaturas máximas ascenderán hasta los 21.2°C, brindando un clima agradable para actividades al aire libre. Las ráfagas de viento podrían intensificarse ligeramente, alcanzando los 30 km/h, y la humedad descenderá de manera gradual. Para la noche, se espera que el cielo permanezca nuboso, con una desaceleración del viento que proporcionará un ambiente más tranquilo y acogedor.