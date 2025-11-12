Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima actual

Clima en Chubut: Para la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025, se pronostica un día parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 7.3°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 79%. Las condiciones son propicias para disfrutar del día, y no se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde y noche se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, manteniéndose las temperaturas entre los 7.3°C y 14.7°C. Los vientos soplarán del oeste a una velocidad máxima de 31 km/h, elevando la percepción térmica. No se prevé lluvia, por lo que será una buena oportunidad para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El sol ascendió a las 08:49 y se ocultará a las 17:51, lo que brinda un buen margen para disfrutar la luz natural del día. La fase lunar actual es menguante, un momento propicio para observar los cielos despejados en la noche.