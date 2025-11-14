Cuánto sale el pan dulce de Pertutti, el más deseado para la Navidad 2025

Una delicia que se destaca por tener una masa suave con frutos secos (almendras, avellanas y nueces), frutas abrillantadas, cerezas y quinotos. ¿A cuánto se consigue?

Pan dulce de Pertutti. Foto: Instagram @pertuttiresto

Al hablar de la mesa dulce navideña, el pan dulce se impone como el gran protagonista. Entre las marcas que se consiguen en el mercado, el de Pertutti —que ofrece productos desde 1929— es uno de los más destacados.

“En la antesala de la Navidad 2025, el tradicional kilo del pan dulce de Pertutti se posiciona como el regalo estrella para la mesa navideña.

Si bien la marca tiene locales distribuidos por distintas zonas de Buenos Aires, también ofrecen envíos del producto a todo el país.

Pan Dulce Pertutti. Foto: Instagram.

Cuánto sale el pan dulce de Pertutti para Navidad 2025

Pertutti tiene distintas variedades de pan dulce:

Pan dulce tradicional: pesa aproximadamente 1kg y tiene un valor de $35.000. Tiene masa suave con frutos secos (almendras, avellanas y nueces), frutas Abrillantadas, cerezas y quinotos”.

Pan dulce con frutos secos: pesa aproximadamente 1kg y tiene un valor de $42.000. Tiene masa suave, con avellanas, nueces, almendras.

Pan dulce tradicional en lata : tiene un valor de $45.000.

Pan dulce tradicional con frutos secos en lata: se consigue por $52.000.

Pan dulce de Pertutti. Foto: pertutti.com.ar

Respecto al sabor y cómo está elaborado el pan dulce de Pertutti, este se destaca por tener una masa suave con frutos secos (almendras, avellanas y nueces), frutas abrillantadas, cerezas y quinotos.

Además, al ser un producto 100% artesanal, el consumo debe ser en el momento. Aunque aseguraron que tiene una duración de 15 a 20 días.

El pan dulce Pertutti se entrega cerrado en caja, ideal para un presente. Además, recomendaron conservar en un lugar seco y fresco.

Cómo hacer pan dulce de forma rápida y fácil

Si bien muchos piensan que el pan dulce es difícil de hacer, su receta es mucho más fácil de lo que se cree y con este paso a paso se puede realizar la preparación tradicional de la pastelería universal de forma muy sencilla y en pocos minutos.

Los ingredientes que se necesitan para hacer pan dulce

500 gramos de harina de trigo.

25 gramos de levadura fresca.

fresca. 250 ml de leche tibia.

tibia. 100 gramos de azúcar .

. 100 gramos de manteca derretida.

derretida. 1 huevo .

. 1 cucharadita de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

100 gramos de frutas confitadas.

100 gramos de pasas.

Almendras y nueces.

1 huevo batido para barnizar.

Pan Dulce. Foto: X

Paso a paso

En un bol grande, disolver la levadura en la leche tibia y agregar una cucharadita de azúcar. Dejar reposar por 10 minutos hasta que la levadura esté activada. Agregar la manteca derretida, el huevo, el azúcar restante, la sal y la esencia de vainilla a la mezcla de levadura. Incorporar la harina de trigo poco a poco y amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Agregar a la mezcla las frutas confitadas y las pasas y amasar hasta que estén bien distribuidas. Tapar el bol con un paño húmedo y dejar reposar la masa en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Precalentar el horno a 180°C. Dividir la masa en dos y forma dos panes alargados. Colocarlos en una bandeja para horno y dejarlos reposar por 30 minutos. Pintar los panes con huevo batido y llevar al horno por 25-30 minutos o hasta que estén dorados.

De esta forma, con pocos ingredientes, podrás crear una delicia única que sorprenderá a todos tus invitados, y en simples pasos, tendrás un exquisito pan dulce, que no puede faltar en las fiestas.