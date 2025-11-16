Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima Catamarca Hoy

Hoy en Catamarca, el clima presentará un escenario de cielo parcialmente nuboso, con vientos que soplarán de manera moderada hacia el este. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de 6.4°C, y la humedad se mantendrá en torno al 65%. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 21 km/h, lo que implica una jornada con algo de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las condiciones climáticas cambiarán un poco, con temperaturas máximas esperadas que rondarán los 23.7°C. El cielo continuará parcialmente nublado, pero no se esperan precipitaciones significativas. La brisa suave favorecerá a quienes deseen salir a realizar actividades al aire libre en este domingo. Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, pero el clima seguirá siendo agradable. La humedad permanecerá moderada, con niveles en torno al 37%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

Observaciones astronómicas: En cuanto a los fenómenos astronómicos del día, el sol saldrá a las 7:12 y se pondrá a las 18:33, ofreciendo un día con abundante luz natural. La fase lunar actual es de luna menguante.