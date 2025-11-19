Búsqueda intensa de un menor argentino en Chile: desapareció tras ser arrastrado por una corriente de agua

La Armada chilena, el personal de la Autoridad Marítima de Coquimbo y un helicóptero de la Aviación Naval siguen con el despliegue de operativos para encontrar al joven.

La armada de Chile busca a un argentino que fue arrastrado por el mar. Foto: captura video.

Un adolescente argentino, de 17 años, es intensamente buscado por la Armada de Chile desde el pasado lunes. Todo comenzó cuando se metió al mar con sus primos y el agua los arrastró, provocando la desaparición del adolescente en la zona de la playa Cuatro Esquinas.

Según trascendió, la Armada chilena, el personal de la Autoridad Marítima de Coquimbo y un helicóptero de la Aviación Naval siguen con el despliegue de operativos para encontrar al joven, oriundo de la provincia de San Juan y que se había ido a vivir hace un tiempo con su familia a Chile.

Fueron rescatados por un albañil y marinos. Video: redes sociales.

Las primeras revelaciones del caso destacan que, días atrás, el menor, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, recibió la visita de sus primos, por lo que el lunes por la tarde fue con ellos y sus otros hermanos a la playa.

Los vecinos informaron que se trata de una zona peligrosa y que casi todo el año tiene bandera roja, por lo cual está prohibido bañarse debido a las fuertes corrientes. Sin embargo, los jóvenes desestimaron la advertencia, se metieron al agua y, minutos después, varios de ellos tuvieron que ser rescatados por un albañil y marinos que estaban en el lugar ya que se estaban ahogando.

La historia cambió cuando observaron que Iturriaga no había sido rescatado, por lo que se dio aviso de manera inmediata a las autoridades y desplegaron un amplio operativo.

Un adolescente de 17 años es intensamente buscado. Video: NA.

“Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo ‘salí para afuera, voy por tus hermanos’”, recordó Francisco Boldo, el albañil que rescató a los menores en diálogo con el medio local Meganoticias.

Se espera que los diversos procedimientos, que abarcan desde Playa Blanca hasta la caleta de Peñuelas, continúe en los próximos días.