Una familia argentina fue rescatada de una lancha en Punta del Este, Uruguay. Foto: Instagram @dante_puddu

Una familia de nacionalidad argentina fue rescatada este fin de semana luego de que la lancha en la que navegaba volcara frente a la costa de Punta del Este, en Uruguay. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la escollera de Boca Grande y dejó a sus siete ocupantes a la deriva en el mar.

El momento quedó registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos personas que se desplazaban en una moto de agua acudieron de inmediato al lugar, auxiliaron a varios de los tripulantes y los trasladaron hasta una embarcación de mayor porte.

El rescate de una familia argentina en Punta del Este. Video: TikTok @daantesito

Poco después, un yate que navegaba por la zona advirtió la situación y se sumó al operativo. Sus tripulantes lograron subir a bordo a toda la familia (entre ellos, dos menores de 2 y 14 años) y los mantuvieron a resguardo mientras se daba aviso a la Prefectura Nacional Naval de Uruguay.

La intervención de la Prefectura fue determinante para completar el rescate. Al llegar al lugar, confirmaron que ninguno de los ocupantes presentaba heridas y procedieron a remolcar la lancha volcada hasta la explanada del puerto.

El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez relató el episodio en sus redes sociales, donde explicó que recibió el video del momento en que el yate se acerca para auxiliar a la familia tras el vuelco de la embarcación. Según detalló, todos fueron puestos a salvo antes de que Prefectura trasladara la lancha a puerto.

El hecho generó conmoción entre residentes y turistas que presenciaron el despliegue, y fue amplificado en redes sociales por el usuario @daantesito, quien difundió las impactantes imágenes del rescate en TikTok.

El milagroso rescate de un hombre en Uruguay

Dos días antes, un turista argentino de 58 años vivió una situación muy complicada en la costa de Uruguay. Se trata de Daniel Alfredo Crisci, quien había salido el jueves en su moto de agua desde Solanas con la idea de llegar hasta Piriápolis.

Como no volvió a la hora prevista, su esposa dio aviso y la Prefectura de Punta del Este inició un operativo de búsqueda que duró toda la noche.

Daniel Alfredo Crisci, el argentino rescatado en Punta del Este, Uruguay. Foto: Gentileza Clarín.

Crisci quedó a la deriva por más de 10 horas en el mar debido a una falla mecánica que dejó su moto acuática sin funcionar. Recién fue encontrado el viernes por la mañana por una embarcación de la Armada uruguaya.

Luego fue escoltado hasta el puerto de Punta del Este, donde declaró ante las autoridades y fue atendido por personal médico.