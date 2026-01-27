Un país de Sudamérica entrega viviendas a personas que rescatan animales:

El rescate animal en Perú podría tener un impacto decisivo e importante con la próxima reglamentación de la Ley N° 32396. Esta normativa será para reconocer oficialmente estas actividades y sumar beneficios como obtener créditos universitarios y otorgar puntaje para acceder a una casa propia a través de programas estatales como Techo Propio y MiVivienda.

La iniciativa, que está en proyecto público, tiene el objetivo de unir el compromiso social con dos problemas clave del país: el déficit habitacional —que supera los 1,9 millones de viviendas— y la necesidad de fortalecer la protección animal.

El voluntariado se suma para estudiar

El pasado 10 de enero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) publicó el proyecto de reglamento a través de la Resolución Ministerial N° 000015-2026-MIMP.

Uno de los cambios más importantes es que los voluntarios certificados podrán reconocerse como créditos académicos en universidades públicas y privadas. Además, se amplía el alcance: ya no solo serán válidos los voluntariados organizados por las universidades, sino también aquellos realizados en organizaciones externas registradas oficialmente.

Por otro lado, la nueva norma reduce el mínimo de jornadas exigidas para acceder a créditos universitarios y puntaje en becas, de 180 a 100, permitiendo que más interesados puedan completar sus estudios.

Un beneficio importante: ayudar y acceder a la casa propia

La reforma introduce un incentivo novedoso y es que quienes logren 180 jornadas de voluntariado en dos años podrán sumar puntos para acceder a los programas de vivienda social que ofrece el Estado.

Este beneficio es importante, ya que se da en medio de un contexto marcado por la falta de casas dignas, la informalidad y los problemas para acceder a servicios básicos, especialmente en los sectores más vulnerables.

Solo serán válidos los voluntariados reconocidos por el Estado, a través del Registro Nacional del MIMP, lo que garantiza transparencia y control.

Cuáles son los programas de rescate animal reconocidos en Perú

En el país ya existen programas para voluntarios en protección animal que cumplen con estos requisitos, y son los siguientes:

Fauna silvestre (Amazonía y Andes):

Centro de Rescate Amazónico (CREA), en Iquitos

Centro Urku, en Tarapoto

Reserva Ecológica Taricaya, en Madre de Dios

Amazon Shelter, en Madre de Dios

Santuarios de animales andinos en Cusco

Fauna doméstica (Lima y otras ciudades):

PROA – Plataforma de Voluntariado Animalista

Voz Animal Perú

Estos programas permiten colaborar en el cuidado, alimentación y rehabilitación de animales rescatados y entregan certificados oficiales, válidos para estudios y vivienda.

Cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios

Para que el voluntariado sea reconocido, deberán cumplir algunos requisitos:

Participar en una organización inscrita en el Registro Nacional del MIMP Estar registrado como voluntario activo Acreditar 100 jornadas para créditos académicos y becas Acreditar 180 jornadas para sumar puntaje en programas de vivienda Presentar certificados de actividades y capacitaciones

Cada universidad definirá el método de validar los créditos, mientras que el Ministerio de Vivienda deberá adecuar sus criterios de selección.

El abandono animal sigue siendo una situación crítica, ya que hay más de 6 millones de perros que viven en la calle en todo el país. Solo en Lima, la cifra de perros y gatos sin hogar se estima entre 2 y 4 millones.

En este contexto, el voluntariado se consolida como una herramienta clave que protege a los animales y, al mismo tiempo, abre oportunidades reales de acceso a la educación y la vivienda.