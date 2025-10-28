Salió a bailar y nunca llegó a su casa: desesperada búsqueda de un joven que desapareció tras el temporal del fin de semana

Se trata de Nicolás Duarte, un joven de 18 años que fue a un boliche el pasado sábado y nunca llegó a su hogar. Las diferentes hipótesis.

Nicolás Duarte desapareció en Ezeiza. Foto: Instagram.

Un joven de 18 años, identificado como Nicolás Duarte, desapareció en la madrugada del sábado en Ezeiza durante el temporal y es buscado intensamente por las autoridades.

La principal hipótesis que manejan es que el joven cayó a un arroyo y fue arrastrado por la corriente, motivo por el cual se ampliaron los rastrillajes en la zona.

La última imagen de Nicolás Duarte. Video: NA.

El joven les avisó a sus papás que salía a bailar con sus amigos del barrio al boliche Egipto. Cerca de la una de la madrugada del sábado se pidió un auto de aplicación y se dirigió hasta el local bailable, donde estuvo un par de horas hasta que, pasadas las cuatro, los patovicas lo sacaron y se dirigió a su casa caminando, pero nunca llegó.

Por su parte, Heber, el papá de Nicolás, habló con la agencia Noticias Argentinas y contó que su hijo empezó a caminar solo en medio de la intensa lluvia por la Colectora ruta provincial 205, hasta que en un momento se pierde su rastro.

“Una cámara de seguridad lo registró entrando al barrio El Trébol y esa es la última imagen que tenemos de él”, expresó el hombre.

Nicolás Duarte desapareció en Ezeiza. Foto: Instagram.

Al ser consultado sobre cómo se encontraba la zona y por qué creen que su desaparición puede estar relacionada con el temporal, el hombre explicó que a 100 metros de donde la cámara lo captó hay un puente con un arroyo, el cual pudo haber desbordado: “Especulan que quiso cruzarlo y la correntada se lo llevó, esa es la hipótesis que tiene la Policía ahora”.

Desde la denuncia, se llevaron a cabo varios operativos desde el punto donde desapareció hasta el lado de La Matanza, donde desemboca el río. “Estamos muy desesperados. Queremos saber algo, aunque sea un indicio de dónde podría estar o qué le pasó”, manifestó Heber.

Boliche donde asistió el joven antes de desaparecer. Foto: captura Google Maps.

“Nosotros no queremos la peor parte, pensamos en otras cosas, pero como no entendemos nada, tenemos que seguir a los que saben. Hay muchas preguntas, la cabeza trabaja a mil y no saber qué es lo que pudo llegar a pasar es desgarrador”, expuso.

Acerca de los movimientos de la familia en el caso, el papá de Nicolás comentó que parte de ellos están acompañando los operativos, mientras que otros se mueven por todos lados.