Rappi, Uber y Pedidos Ya: todo lo que podría cambiar para los repartidores con la nueva reforma laboral del gobierno de Milei

Qué dice el último borrador de la reforma laboral respecto a los trabajadores de aplicaciones como Rappi, Uber y Pedidos Ya.

Qué dice el borrador de la reforma laboral con respecto a los trabajadores de Rappi, Pedidos Ya y otras aplicaciones. Foto: Noticias Argentinas

Él borrador de un documento vinculado a la nueva reforma laboral detalla la propuesta del Gobierno Nacional para introducir modificaciones laborales que afectan a los trabajadores de plataformas. El texto aborda cuestiones vinculadas con la situación de quienes desempeñan sus tareas mediante Rappi, Pedidos Ya, Uber, Cabify y Didi.

En líneas generales, el documento desarma la relación entre repartidores y la plataforma con la cual trabajan y propone un nuevo tipo de contrato, distinto al vínculo laboral tradicional. Según expresa el documento, “la presente ley tiene por objeto, establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de los repartidores”.

Trabajadores de las plataformas de reparto Foto: @EspecheVirginia

El borrador propone una serie de conceptos claves que organizan el sector.

Mensajería Urbana : refiere al retiro, traslado y entrega de bienes, productos u objetos según la solicitud de los usuarios utilizando cualquier medio de transporte, incluida la entrega a pie.

Repartidor independiente de plataformas: identifica a la persona que presta este servicio a usuarios mediante plataformas tecnológicas.

Contrato de prestación de mensajería urbana a través de plataformas tecnológicas: el acuerdo que vincula a un usuario consumidor con un repartidor independiente , donde la plataforma funciona como intermediario.

Plataforma Tecnológica: se refiere a la persona jurídica que administra o gestiona las aplicaciones mediante las cuales se prestan y contratan estos servicios.

Flexibilización y nuevas condiciones laborales

Uber y otras aplicaciones - Impuestos en México

Según el documento, los repartidores mantendrán autonomía sobre su tiempo y condiciones de conexión. El artículo 81 detalla que el trabajador “será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas a través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios en las jornadas y durante el tiempo que estime convenientes y de aceptar y/o rechazar pedidos según conveniencia. También será libre de definir el modo en que preste el servicio”

Además, obliga a las empresas a brindar información respecto de los criterios utilizados para la agrupación de los mismos y exige que estos criterios sean expresados de manera clara y estén fácilmente disponibles para su consulta.

La ley regiría sobre todo el territorio argentino y regulará exclusivamente la relación entre repartidores y sus respectivas plataformas tecnológicas. En ella, se priorizará “la libertad de las formas de contrato”, por la cual los acuerdos entre trabajador y plataforma podrán realizarse sin más intervención que lo dispuesto en la presente legislación.

Derechos del repartidor

Rechazar cualquier pedido recibido por la aplicación sin necesidad de justificar la decisión.

Recibir explicaciones fundamentadas sobre bloqueos que limiten total o parcialmente el acceso a las plataformas, junto con la posibilidad de interactuar con personal de atención y ejercer derecho a réplica.

Solicitar la portabilidad de los datos en formato estructurado y genérico.

Acceso a capacitación gratuita sobre el funcionamiento de la infraestructura digital y la interacción con usuarios, costeada por las plataformas.

Pedidos Ya.

Formación en seguridad vial financiada por las plataformas.

Acceder a un “seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas , el cual, en su cobertura mínima, deberá contemplar los riesgos asociados al fallecimiento accidental, la incapacidad total y/o parcial permanente, los gastos médicos y farmacéuticos, así como los costos funerarios”. La norma aclara que “la responsabilidad de la provisión de este seguro y los gastos derivados del mismo serán objeto de acuerdo entre las partes involucradas, sin establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas, ni un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y repartidores”.

Percibir la totalidad de la retribución dineraria por el servicio, incluyendo el cien por ciento (100%) del monto otorgado en gratificaciones o propinas . El texto especifica: “Dicho monto puede ser sugerido por la plataforma, a efectos ilustrativos y preservando la posibilidad de modificarlo por parte del usuario”.

Conectarse a la aplicación sin exigibilidad de periodicidad mínima o interrupción de uso sin necesidad de preaviso.

Registrarse sin que eso implique obligación de conectarse o aceptar pedidos.

Prestar servicios durante el tiempo y dentro del ámbito de cobertura de la plataforma, decidiendo el recorrido más conveniente, ya sea siguiendo la ruta sugerida o una alternativa.

Las obligaciones de la plataforma

Delivery en bicicleta, Glovo

Brindar la información necesaria a los repartidores independientes sobre los pedidos antes de su aceptación o rechazo.

Respetar la libertad de conexión y desconexión.

Ofrecer información relacionada con seguridad vial y normas del servicio.

Facilitar el acceso a elementos de seguridad vial conforme al tipo de vehículo utilizado.

Implementar mecanismos digitales simples para reportar quejas y reclamos.

“Arbitrar los medios para que los repartidores independientes tengan instancias de atención a través de operadores y/o recepcionistas, en la cual puedan obtener justificaciones respecto a las decisiones que afecten su operatoria con las plataformas”.

Obligaciones del trabajador

Delivery en bicicleta, Pedidos Ya