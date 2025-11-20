Diego Santilli sigue con las reuniones con gobernadores: visitará a Gerardo Zamora y Hugo Passalacqua

El objetivo del ministro del Interior es asegurar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto y las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Diego Santilli. Foto: NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará el próximo viernes a Santiago del Estero para reunirse con el gobernador Gerardo Zamora, con miras a conciliar el apoyo necesario para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas claves que el Gobierno espera concretar.

Zamora puede ser clave por su control sobre siete diputados importantes, que podrían definir la aprobación o el rechazo de la iniciativa oficialista. El santiagueño supo ser aliado del kirchnerismo, pero en el último tiempo se alejó de las banderas peronistas para encontrar reparo bajo el ala libertaria. Su apoyo fue fundamental en la Ley Bases y otras medidas del Gobierno.

Además, decidió dejar a su exjefe de Gabinete, Elías Suárez, al frente de la gobernación para adentrarse en el Poder Legislativo. Ahora tiene una presencia parlamentaria que le da un asiento importante en la mesa de discusión. No solo él será integrante de la Cámara alta, sino que suma otros dos senadores de su provincia.

Diego Santilli. Foto: NA

“Zamora tiene un peso específico por la cantidad de diputados y senadores que le responden. Tiene sentido y lógica que vaya a verlo”, dijeron en el entorno del ministro del Interior este martes por la mañana.

Luego de la reunión, Santilli volverá a subirse al avión el martes, pero esta vez con destino a Misiones. Allí se verá con Hugo Passalaqua, el actual mandatario de la provincia.

Al finalizar su encuentro, el “Colo” habrá mantenido reuniones con la mayor parte de los gobernadores que, el año pasado, firmaron el Pacto de Mayo. De los veinte presentes aquella vez, solo restarían seis.

Reunión entre Adorni, Santilli, Pazo y Gustavo Sáenz. Foto: Prensa

Estos son: Claudio Vidal (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

Además, Santilli participó de una reunión en Casa Rosada con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; y el asesor presidencial Santiago Caputo, que tuvo como objetivo definir la estrategia de aprobación del Presupuesto en el Congreso y las futuras reformas que impulsa el Gobierno.

En los próximos días el Gobierno fijará la fecha de presentación de los proyectos de reforma laboral y reforma impositiva.