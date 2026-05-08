Qué hay detrás de Uber y Didi. Foto: ChatGPT.

Las aplicaciones de transporte modificaron por completo la manera de moverse en las grandes ciudades. Pero detrás de cada viaje pedido desde el celular también existe una competencia global entre algunas de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo. En ese escenario, Estados Unidos y China protagonizan una disputa silenciosa que también se trasladó a Argentina a través de plataformas como Uber y Didi.

A esa pelea internacional se suma además Cabify, la empresa nacida en España que logró consolidarse como otro actor fuerte dentro del mercado de movilidad urbana. Hoy, las tres apps compiten por millones de usuarios en distintas ciudades del país.

Qué hay detrás de Uber y Didi.

Uber: la apuesta estadounidense que revolucionó el transporte

Uber nació en 2009 en San Francisco, Estados Unidos, fundada por Travis Kalanick y Garrett Camp. La plataforma surgió con una idea simple: permitir que cualquier persona pudiera pedir un viaje desde el celular en cuestión de minutos.

Con el tiempo, la empresa se convirtió en uno de los símbolos de la economía digital y expandió su presencia a decenas de países. En Argentina comenzó a operar en 2016, inicialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde su desembarco provocó fuertes debates políticos, judiciales y sindicales. A pesar de las controversias, Uber logró consolidarse y ampliar sus servicios con opciones de entregas, envíos y viajes en moto.

Uber: la apuesta estadounidense que revolucionó el transporte.

Didi: el gigante chino que desafió a Uber en el mundo

Mientras Uber avanzaba globalmente, en China aparecía un competidor dispuesto a disputarle el liderazgo. Didi fue fundada en 2012 y rápidamente creció hasta convertirse en una de las mayores plataformas de movilidad del planeta.

La empresa china ganó relevancia internacional en 2016, cuando absorbió las operaciones de Uber en el mercado chino, marcando uno de los movimientos más importantes dentro de la industria tecnológica.

Su llegada a Argentina ocurrió en 2020. Primero desembarcó en zonas del conurbano bonaerense y luego comenzó a expandirse hacia otras ciudades. Desde entonces, apostó a promociones agresivas y tarifas competitivas para ganar terreno frente a sus rivales.

Didi: el gigante chino que desafió a Uber en el mundo. Foto: Freepik.

Cabify: la alternativa española que también compite en Argentina

En medio de la disputa entre gigantes estadounidenses y chinos, Cabify logró posicionarse como una opción fuerte dentro del mercado latinoamericano. La empresa fue creada en 2011 en Madrid, España, por Juan de Antonio, y desde el inicio buscó diferenciarse con un modelo más orientado a viajes corporativos y conductores profesionales registrados.

Cabify llegó a Argentina en 2016, el mismo año que Uber, y rápidamente se expandió en Buenos Aires. Con el tiempo, fortaleció su presencia en distintos países de América Latina y consolidó alianzas con empresas y servicios ejecutivos.

Cabify: la alternativa española que también compite en Argentina. Foto: Cabify.

La pelea global de las apps también se juega en Argentina

Aunque millones de personas usan estas plataformas todos los días para moverse por la ciudad, detrás de cada aplicación existe una competencia tecnológica y económica de escala mundial.

La presencia de Uber, Didi y Cabify en Argentina refleja cómo las grandes compañías internacionales encontraron en América Latina un mercado clave para expandirse. Al mismo tiempo, estas apps transformaron la movilidad urbana, modificaron hábitos de consumo y abrieron discusiones sobre regulación, competencia y trabajo en plataformas digitales.

Hoy, la batalla entre empresas nacidas en EE.UU., China y España continúa creciendo en las calles argentinas, donde la competencia por los usuarios parece estar lejos de terminar.