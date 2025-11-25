Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
martes, 25 de noviembre de 2025, 12:01

El clima de hoy en La Rioja comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6°C. Durante el transcurso de la mañana, la temperatura irá aumentando paulatinamente, alcanzando un clima templado que rondará los 21.1°C, siendo una jornada perfecta para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, el clima continuará con condiciones parcialmente nubosas, manteniendo las temperaturas dentro de un rango agradable. La humedad alcanzará un nivel del 70%, lo que garantizará un ambiente cómodo.

Los vientos serán de intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, propiciando una sensación térmica amena. No se esperan precipitaciones, por lo tanto, es poco probable que el día de hoy traiga consigo lluvia.

El día comenzará con el amanecer a las 08:18, mientras que el sol se pondrá a las 18:35. Esto proporciona un total de 10 horas y 17 minutos de luz solar para disfrutar al aire libre.