Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

martes, 25 de noviembre de 2025, 12:02

Hoy en San Juan, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 9.2°C, mientras que la humedad rondará el 33%. Con una ligera brisa de hasta 11 km/h, las condiciones son óptimas para actividades al aire libre con vestimenta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Hacia la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, y la temperatura comenzará a descender gradualmente. Con un viento más perceptible que podría llegar a los 17 km/h, se sugiere a quienes planeen salir usar una chaqueta ligera. La humedad permanecerá estable alrededor del 33%.