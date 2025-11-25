Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Hoy en San Juan, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 9.2°C, mientras que la humedad rondará el 33%. Con una ligera brisa de hasta 11 km/h, las condiciones son óptimas para actividades al aire libre con vestimenta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Hacia la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, y la temperatura comenzará a descender gradualmente. Con un viento más perceptible que podría llegar a los 17 km/h, se sugiere a quienes planeen salir usar una chaqueta ligera. La humedad permanecerá estable alrededor del 33%.