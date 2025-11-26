¿Es feriado el 5 de diciembre?: qué hay de cierto sobre el rumor de un nuevo fin de semana extra largo

Después del fin de semana largo de 4 días en noviembre, comenzó a circular una versión sobre un nuevo día de descanso.

Calendario de diciembre. Foto: Pexels

En las últimas horas, empezó a circular un rumor sobre que el viernes 5 de diciembre podría ser tomado como día no laborable, por lo cual se sumaría al feriado del lunes 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María para conformar un nuevo fin de semana largo de 4 días.

Según las primeras informaciones, se habló que incluso la mediad ya estaría firmada por el presidente Javier Milei, con el fin de fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico registrado en el asueto extendido por el Día de la Soberanía Nacional (noviembre 21 al 24).

¿Es feriado el 5 de diciembre?

Pese al impacto que tendría esta noticia en el descanso de los trabajadores, por el momento no existe ningún decreto publicado ni tampoco alguna comunicación oficial que confirme la incorporación de ese feriado extra.

Calendario. Foto: Freepik

De todas maneras, tampoco se cierra la posibilidad de que el cambio vaya a suceder, mientras que la información no fue desmentida de manera categórica.

De esta manera, queda abierta la especulación sobre un nuevo feriado, especialmente por la presión de sectores turísticos y comerciales, que ya comienzan a planificar los movimientos de diciembre.

De dónde nace el rumor de un posible finde XXL en diciembre

Según indicó la agencia Noticias Argentinas, la decisión se basaría en el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó el impacto positivo del formato de cuatro días sobre las economías regionales.

El éxito del fin de semana largo de noviembre fue rotundo: se movilizaron 1,64 millón de turistas (un 21% más que en 2024) y el gasto total creció un 34% real, alcanzando los $355.789 millones.

El factor clave, según CAME, fue el esquema extendido: “El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado... y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje”.

CAME precisó que, en total, los turistas desembolsaron $355.789 millones en el último feriado, con una estadía promedio de 2,3 noches (un 15% superior a 2024).

Los feriados confirmados que quedan en 2025

Después del fin de semana largo de noviembre, diciembre es el mes que concentra los últimos dos feriados nacionales del año: